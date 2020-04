Cùng Agribank thanh toán không dùng tiền mặt phòng ngừa dịch COVID-19

Agribank E-Mobile Banking

Với ứng dụng ngân hàng đa tiện ích được cài đặt trên các thiết bị di động có kết nối Internet, đồng thời với giao diện thân thiện, thao tác dễ dàng sử dụng có thể giao dịch các dịch vụ ngân hàng 24/7 mọi lúc mọi nơi, nhanh chóng, chính xác, an toàn và tin cậy.

Agribank E-Mobile Banking hỗ trợ khách hàng nhiều tiện ích dịch vụ như: Vấn tin tài khoản; QR Pay; Dịch vụ thẻ; Chuyển khoản nội bộ, chuyển khoản liên ngân hàng siêu tốc 24/7; Nạp tiền điện thoại; Thanh toán hóa đơn; Nhận tiền kiều hối.

Ngoài các chức năng tài chính nói trên, Agribank E-Mobile Banking còn thêm các tiện ích gia tăng như: Mua sắm trực tuyến; Đặt mua vé xe/máy bay/tàu hỏa/xem phim; Mua mã thẻ; Nạp tiền dịch vụ; Gọi taxi; Tra cứu thông tin tỷ giá, lãi suất, giá vàng, chứng khoán; Bảo hiểm Abic...

Agribank Internet Banking

Internet Banking của Agribank ngoài dịch vụ chuyển khoản trong hệ thống Agribank, khách hàng còn có thể thực hiện chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 tới hơn 40 ngân hàng khác nhau mà không cần phải đến ngân hàng làm thủ tục hay xếp hàng chờ đến lượt để được giao dịch.

Đây là dịch vụ mà bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sở hữu tài khoản của Agribank mở tại bất kỳ chi nhánh nào đều có thể sử dụng. Ngoài chức năng chuyển khoản nói trên thì Agribank Internet Banking còn cung cấp các dịch vụ khác như: Tra cứu thông tin tài khoản và lịch sử giao dịch; Mở/tất toán tài khoản tiền gửi trực tuyến (tiết kiệm online); Thanh toán hóa đơn (hóa đơn tiền điện, nước, học phí, viễn thông...); Nộp thuế điện tử; Nạp tiền vào Ví điện tử, điện thoại...

Dịch vụ thẻ

Trước làn sóng công nghệ 4.0 trên toàn thế giới, Agribank đã tiên phong trong việc áp dụng công nghệ thanh toán hiện đại phát hành thẻ chip không tiếp xúc thương hiệu Visa, MasterCard và triển khai tính năng thanh toán không cần chạm tại hơn 20.000 POS. So với thẻ ATM thông thường, loại thẻ mới này cho phép chủ thẻ không cần đưa thẻ vào đầu đọc thẻ chip hoặc quẹt thẻ vào thiết bị POS như phương thức đọc thẻ truyền thống mà chỉ cần đặt thẻ song song với bề mặt thiết bị khoảng cách tối đa là 04 cm là có thể thực hiện giao dịch.

Phương thức thanh toán đơn giản, tiện lợi này đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách hàng hơn trong mùa dịch virus corona. Bên cạnh đó, dịch vụ thẻ trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking cũng được nhiều khách hàng đón nhận sử dụng với những tiện ích cho khách hàng như: Truy vấn thông tin thẻ; Chuyển khoản nội bộ qua số thẻ; Chuyển khoản liên ngân hàng; Phát hành thẻ phi vật lý; Khóa thẻ;…

Song song với việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng, phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ thanh toán hiện đại, Agribank cũng tăng cường hạ tầng công nghệ thông tin và đảm bảo an ninh an toàn để đáp ứng tăng trưởng số lượng khách hàng, sản phẩm dịch vụ và đảm bảo an toàn tài sản của ngân hàng và khách hàng.

Bên cạnh đó, Agribank đã thực hiện miễn, giảm phí dịch vụ giao dịch điện tử nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử đối với dịch vụ công, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trong việc đồng hành với người dân ứng phó với dịch COVID-19.