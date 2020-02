Trong khi đó, CPI bình quân hai tháng đầu năm nay tăng 5,91% so với hai tháng đầu năm ngoái. Đây là những chỉ số rất đáng chú ý.

Trong mức giảm 0,17% của CPI tháng 2/2020 so với tháng trước, 6/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm. Trong đó, nhóm giao thông giảm nhiều nhất, với 2,5%, do tác động của điều chỉnh giảm giá xăng, dầu, cũng như việc điều chỉnh giá vé những phương tiện vận tải sau Tết Nguyên đán.

CPI tháng 2 giảm 0,17% so với tháng trước.

Bên cạnh đó, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm cũng giảm 0,43% do nhu cầu đi lại, du lịch, lễ chùa đầu xuân giảm mạnh; nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 0,28%; may mặc, mũ nón và giày dép giảm 0,13%; nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,03%...

Riêng nhóm thuốc và dịch vụ y tế lại tăng 0,13%, do nhu cầu về nhiều mặt hàng thuốc y tế tăng cao khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát từ cuối tháng 1/2020.

Việc nhiều đường biên giới chịu sự kiểm soát chặt chẽ cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến xuất khẩu trái cây của Việt Nam làm cho giá các loại quả tươi, chế biến giảm do nguồn cung dồi dào.

Ngoài ra, giá xăng dầu điều chỉnh giảm vào ngày 14/2/2020 làm CPI chung giảm 0,22%.

Cũng trong tháng 2, giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới. Giá vàng thế giới tăng do giới đầu tư lo ngại các nước sẽ đối mặt với một triển vọng kinh tế tiêu cực do tác động của dịch Covid-19, do đó nhu cầu mua các loại tài sản an toàn như vàng tăng cao làm cho giá vàng tăng. Bình quân tháng 2/2020, giá vàng trong nước tăng 2,74% so với tháng trước, giá vàng dao động quanh mức 44,5 triệu đồng/lượng vàng SJC.

