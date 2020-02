Corona khiến doanh nghiệp lữ hành Việt thất thiệt 20-30 tỉ đồng trong quý I/2020

Du lịch là một trong những ngành phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ những tác động tiêu cực của dịch viêm phổi corona.

Những con số thống kê ban đầu cho thấy, theo Sở Du lịch Hà Nội, khách du lịch đến Hà Nội trong tháng đầu năm 2020 đạt 2,38 triệu lượt khách, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 481.800 lượt, giảm 9%.

Khách du lịch quốc tế đến có lưu trú đạt 339.676 lượt khách, giảm 8,4% so với cùng kỳ, khách du lịch nội địa đạt 1,74 triệu lượt khách, giảm 2% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 8.693 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa.

Riêng 9 ngày Tết, khách du lịch quốc tế có lưu trú đến Hà Nội đạt 86.844 lượt khách, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng khách du lịch Trung Quốc giảm 47% với 13.975 lượt khách.

Về những thiệt hại mà doanh nghiệp lữ hành phải đối diện từ dịch corona, trả lời VTC News, ông Trần Thanh Tùng – đại diện Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội (Hà Nội) cho biết, thiệt hại của doanh nghiệp này trong quý I/2020 ước tính lên đến 20-30 tỷ đồng.

Theo ông Tùng, tình hình này đã được doanh nghiệp phản ánh, báo cáo đến Sở Du lịch Hà Nội, Tổng Cục du lịch Việt Nam.

“Dịch corona xảy ra ngay vào thời điểm đầu năm – khoảng thời gian cao điểm về du lịch. Điều này khiến ngành du lịch Việt Nam chịu quá nhiều thiệt hại. Tỷ lệ khách hủy tour do lo ngại virus corona lên đến 70%. Có những người ra đến sân bay vẫn quyết định gọi điện hủy tour”, đại diện doanh nghiệp lữ hành chia sẻ.

Khó khăn, thất thiệt nặng nề về doanh thu là vấn đề của tất cả các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam trong thời điểm hiện nay. “Thậm chí có doanh nghiệp còn phải đóng cửa”, ông Tùng khẳng định.

Cũng về vấn đề này, bà Lê Thị Việt Hà, đại diện Công ty TNHH Du lịch HIS Sông Hàn Việt Nam (Đà Nẵng) cũng thừa nhận những thiệt hại mà doanh nghiệp này gặp phải, khi xảy ra dịch corona từ Trung Quốc và lan sang Việt Nam.

Trong vòng hai ngày sau khi Việt Nam công bố dịch do virus corona, doanh số của doanh nghiệp giảm xuống hơn 50%. Toàn bộ tour du lịch khách đặt trong tháng 2 và tháng 3 của năm 2020 đều bị hủy.

“Tính đến nay, số lượng tour bị hủy có giảm đi do Việt Nam đã làm tốt công tác phòng chống dịch corona, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn rất lo ngại về doanh thu. Hiện nay, nguồn khách du lịch từ Trung Quốc hoàn toàn không có hy vọng gì. Số lượng khách nội địa cũng khó có thể tăng trưởng trong thời điểm dịch corona vẫn đang bùng phát”, đại diện doanh nghiệp lữ hành tại Đà Nẵng cho hay.

Du lịch Việt Nam thiệt hại khoảng 7 tỉ USD do virus corona Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, trong 3 tháng tới, ước tính thiệt hại của ngành du lịch sẽ vào khoảng 5,9 - 7 tỉ USD do dịch viêm phổi do chủng mới virus corona (nCoV) gây ra. Cụ thể, theo tính toán, đối với thị trường Trung Quốc, khách du lịch sẽ giảm 90 - 100%, tương ứng giảm từ 1,7 - 1,9 triệu lượt. Với mức chi tiêu bình quân 1.021 USD/lượt (theo kết quả điều tra năm 2019 của Tổng cục Du lịch), thiệt hại kinh tế sẽ là 1,8 - 2 tỉ USD. Đối với các thị trường khách quốc tế còn lại, khách du lịch giảm 50 - 70%, tương ứng lượng khách giảm từ 2 - 2,8 triệu lượt, với mức chi tiêu bình quân 1.083 USD/lượt, thiệt hại sẽ là 2,2 - 2,3 tỉ USD. Đối với thị trường khách nội địa, khách du lịch giảm 50 - 70%, tương ứng lượng khách giảm từ 10,9 - 15,3 triệu lượt. Với mức chi tiêu bình quân 5,8 triệu đồng/lượt khách nghỉ qua đêm và 1,92 triệu đồng đối với khách không nghỉ qua đêm, thiệt hại sẽ là 1,9 - 2,7 tỉ USD. Tổng cục Du lịch cho hay, đây là thiệt hại dựa trên cơ sở nhiều lý do trước mắt, như: Trung Quốc đã hạn chế công dân đi ra nước ngoài; Việt Nam không đưa, đón khách từ vùng dịch, tạm dừng các lễ hội, hoạt động tại một số khu di tích, danh lam thắng cảnh; các thị trường quốc tế khác đang e ngại đến khu vực châu Á; người dân trong nước hạn chế đi du lịch.

