Công ty CPTM Dầu khí An Dương đồng hành chống dịch Covid-19

Trong những ngày qua, cả nước nói chung, Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai nói riêng đang “căng mình” phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với diễn biến phức tạp.

Nhằm chia sẻ khó khăn, giúp Bệnh viện Bạch Mai có thêm động lực và nguồn lực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công ty CPTM Dầu khí An Dương quyết định tài trợ bệnh viện với số tiền là 200 triệu đồng.

Tất cả các phương tiện khi ra vào các nhà máy của công ty An Dương đều phải khử khuẩn.

Ông Võ Phi Long, Chủ tịch HĐQT Công ty CPTM Dầu khí An Dương chia sẻ: “Số tiền chúng tôi hỗ trợ bệnh viện không lớn, và công ty cũng không nằm ngoài những khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng thông qua hành động thiết thực này và hưởng ứng lời kêu gọi chung tay của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi muốn góp phần nhỏ sức mình giúp bệnh viện có thêm điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị y tế để chăm lo sức khỏe cho người dân, đồng thời tạo ra nguồn khích lệ quý giá, giúp tập thể lãnh đạo và đội ngũ y, bác sĩ tại bệnh viện có thêm động lực để vững vàng trong công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 đầy cam go này. Đó cũng là thể hiện một phần trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội".

Nhân viên khi ra vào nhà máy buộc phải kiểm tra thân nhiệt và rửa tay bằng cồn khô.

Được biết, Công ty CPTM Dầu khí An Dương là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực khí LPG, CNG... có thị phần lớn ở trong nước. Công ty cũng thường xuyên có các hoạt động công tác xã hội, thiện nguyện như: Tặng quà hỗ trợ cho trẻ em nghèo ở Bệnh viện Nhi Trung ương; tổ chức chương trình từ thiện "Tết ấm yêu thương", trao quà và tiền mặt cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Điện Quan, Bảo Yên, Lào Cai; tổ chức chương trình từ thiện "Kết nối yêu thương" tại xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; tham gia ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt tại xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái; chương trình "Hỗ trợ học đường" tại huyện Hương Sơn, Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh... và nhiều hoạt động cộng đồng có ý nghĩa khác tại nhiều vùng khó khăn trong cả nước.