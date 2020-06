Có nên mua máy phát điện, đề phòng mất điện đột ngột?

Anh Minh Tiến ở Thanh Xuân, Hà Nội hỏi: “Mấy hôm nay, Hà Nội nắng nóng khủng khiếp. Cứ nghĩ đến nguy cơ mất điện vì đường điện có thể quá tải do nhu cầu cao là nhà tôi đã phát hoảng vì thời tiết này không thể thiếu vật dụng làm mát như quạt, điều hòa. Do đó, tôi đang rất muốn mua chiếc máy phát điện để đề phòng nhưng băn khoăn không biết nên mua loại nào cho tốt và sử dụng thế nào cho an toàn”?

Cùng với điều hoà, máy phát điện là mặt hàng được nhiều gia đình lựa chọn trong mùa nắng nóng. (Ảnh minh hoạ).

Theo chủ một cửa hàng điện máy trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội), những bộ sản phẩm phát điện mini dành cho gia đình có công suất từ 300W - 1.000W, đủ dùng cho các thiết bị đèn, quạt, tivi từ 4 - 6 tiếng với chủng loại rất đa dạng.

Tuy nhiên máy phát điện Trung Quốc được nhiều người lựa chọn nhờ mẫu mã đẹp và giá thành rẻ.

“So với năm ngoái, giá máy năm nay không có sự thay đổi lớn, chỉ có một số dòng máy nhập khẩu tăng giá khoảng 3 - 5%. Bên cạnh các thương hiệu máy phát quen thuộc của Nhật Bản thì hiện nay có thêm nhiều cái tên mới đến từ Trung Quốc gia nhập thị trường, với giá mức thành rẻ hơn từ 10 - 20%/chiếc", anh này nói

Các dòng máy phát điện gia đình cũng được chia ra làm nhiều phân khúc, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Ví dụ, dòng tầm thấp giá dao động 2 - 5 triệu đồng/máy, tầm trung từ khoảng 7- 12 triệu đồng/máy và loại đắt là hơn 20 triệu đồng/máy.

Theo các chuyên gia, để mua được máy phát điện có công suất phù hợp, người mua nên liệt kê tất cả các thiết bị sử dụng điện trong nhà, sau đó tính tổng công suất của các thiết bị này. Từ đó, lựa chọn máy có công suất bằng 70% so với tổng công suất đó là hợp lý.

Về nhiên liệu, đối với máy phát điện có công suất sử dụng dưới 10 kVA, người tiêu dùng nên chọn máy phát điện chạy xăng vì kích thước nhỏ gọn, độ ồn thấp và giá rẻ hơn so với máy chạy dầu diesel.

Một vấn đề nữa cũng đáng quan tâm, đó là máy phát điện thường gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến gia đình có trẻ nhỏ và khu vực xung quanh. Hiện có nhiều loại được trang bị hệ thống chống ồn cực tốt, khắc phục được tình trạng này.

Tuy nhiên, nếu không tinh ý trong lựa chọn, người mua dễ mua phải những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, thông số kỹ thuật không đúng, dễ hư hỏng, thậm chí nguy hiểm với người dùng. Do đó, người tiêu dùng nên chọn các sản phẩm có thương hiệu uy tín, đảm bảo thông số máy chính xác, độ bền và tính an toàn cao.