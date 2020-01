Cận Tết, khách 'nổi đóa' vì sóng MobiFone quá kém

Phản ánh với VTCNews, nhiều khách hàng than vãn, trong khi những ngày gần Tết rất cần liên lạc với bạn bè, người thân, đối tác thì việc tiếp sóng mạng MobiFone khó khăn khiến họ nhiều khi "dở khóc, dở cười".

Anh Bá Phương ở chung cư Green Pearl Minh Khai cho biết: "Nhiều ngày nay, mạng MobiFone rất kém, nhiều khi vào trong phòng ngủ là mất sóng nên tôi phải dặn bạn bè nếu gọi không được thì liên lạc qua số phụ hoặc Facebook, Zalo. Nhưng bực mình là có những lúc bắt được sóng thì lại chập chờn, khiến nhiều cuộc điện bị gián đoạn, ảnh hưởng khá nhiều tới cuộc nói chuyện cũng như công việc của tôi. Có lần tôi phải tìm cách gọi lại cho đối tác xin lỗi vì sư cố".

Cũng sống cùng khu chung cư với anh Phương, anh Quang Thanh chia sẻ: "Mặc dù trong nhà tôi có sóng MobiFone nhưng sóng rất tậm tịt, lúc có lúc không. Mỗi khi nghe điện thoại lại phải chạy ra khu vực cầu thang thoát hiểm hoặc ra ban công rất bất tiện. Hơn nữa, nhà ở tầng cao, thời tiết thì mưa rét thế này mỗi khi mở cửa ra ban công nhà để sử dụng điện thoại như là cực hình. Ngồi trong nhà đàm thoại thì câu được câu chăng rất khó chịu".

Một số người sử dụng mạng MobiFone tại khu vực Minh Khai, Hà Nội bị gián đoạn việc tiếp sóng. (Ảnh minh họa)

Theo anh Thanh, sự việc sóng điện thoại, 3G, 4G của MobiFone kém đã diễn ra khoảng một tháng nay, nhưng rõ rệt nhất là 1, 2 tuần gần đây. "Tết nhất đến nơi, còn bao nhiêu công việc cần phải xử lý qua điện thoại mà sóng kém như vậy khiến tôi gặp nhiều khó khăn trong việc liên lạc. Không chỉ mình tôi mà còn nhiều người sống ở khu này cũng bị như vậy. Không biết là do sóng của MobiFone kém hay là do kết cấu toà nhà. Nhưng nếu do kết cấu thì toàn bộ các mạng khác cũng phải kém, làm sao có việc mạng này sóng yếu mạng kia sóng khỏe", anh Thanh đặt câu hỏi.

Đáng chú ý là không chỉ khách hàng của MobiFone ở chung cư phàn nàn việc sóng kém mà người dùng ở nhà mặt đất cũng gặp sự cố tương tự. Không sống ở chung cư nhưng chị Thanh Hương (Vĩnh Tuy, Hà Nội) cũng phản ánh về việc sóng điện thoại rất yếu. Theo chị Hương, nhà chị có 4 tầng. Mỗi khi đi xuống tầng 1 là điện thoại lập tức mất sóng, thậm chí, lên đến tầng 2 cũng yếu. Muốn gọi điện rành mạch, chị phải lên tầng 3 hoặc ra đầu ngõ. "Hiện tượng khó chịu này không chỉ mới xảy ra và nhiều nhà xung quanh cũng bị tương tự. Nhưng lạ là chỉ có mạng MobiFone bị như thế", chị Hương nói.

Trả lời VTC News về vấn đề này, đại diện truyền thông của MobiFone cho biết, hiện nhà mạng không tiến hành bất cứ công việc nào ở khu vực Minh Khai, Vĩnh Tuy để gây ảnh hưởng đến đường truyền. MobiFone cũng chưa nhận được thông tin nào về việc đường truyền gặp sự cố. Do vậy, rất có thể sự cố được khách hàng phản ánh chỉ mang tính thời điểm, cục bộ. "Nhiều khi, chất lượng sóng ở các tòa nhà không phụ thuộc vào nhà mạng mà có nhiều yếu tố khác liên quan khác. Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi sẽ cho bộ phận kỹ thuật tiến hành kiểm tra, đo đạc chất lượng sóng ở những khu vực khách hàng phản ánh để tìm ra nguyên nhân do đâu", vị này khẳng định.

Hồi cuối tháng 12/2018, nhà mạng MobiFone gặp phải sự cố kỹ thuật dẫn đến một lượng lớn khách hàng tại khu vực Hà Nội bị mất sóng trên diện rộng trong nhiều giờ đồng hồ. Trong các năm 2005, 2010, 2011, 2016 nhiều thuê bao của nhà mạng cũng từng gặp tình trạng lỗi kỹ thuật dẫn đến không thể nhắn tin, gọi điện.

Các chuyên gia về công nghệ cho biết, tình trạng mất sóng điện thoại có thể xảy ra nếu bạn ở một nơi quá kín, nhiều nhà cao tầng xung quanh. Việc này diễn ra chủ yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM. Các đơn giản nhất để xử lý là sử dụng chức năng chuyển cuộc gọi để khi có người gọi mà không liên lạc được, cuộc gọi tự động được chuyển đến một số khác.