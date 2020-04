Bộ Công thương khẩn cấp xin ý kiến về xuất khẩu gạo nếp

Trong văn bản trên, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho ý kiến về việc có tính gạo nếp vào lượng gạo dự trữ phục vụ an ninh lương thực quốc gia hay không, và về ảnh hưởng của lượng gạo nếp trồng tại Long An, An Giang đối với an ninh lương thực quốc gia.

Xuất khẩu gạo đang gặp khó khăn. (Ảnh: TTXVN)

Bộ Công Thương cũng đề nghị cung cấp thông tin về diện tích gieo trồng, sản lượng dự kiến quy ra gạo của gạo nếp tại 2 tỉnh trên theo từng vụ, đồng thời đưa ra đề xuất, kiến nghị đối với việc xuất khẩu gạo nếp trong thời gian tới.

Trước đó, UBND tỉnh Long An kiến nghị Thủ tướng cho các doanh nghiệp xuất khẩu lại gạo nếp, không giới hạn số lượng, nhằm giải quyết lượng gạo nếp tồn kho trong các doanh nghiệp, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp tục thu mua nếp của người dân với giá tốt hơn.

Diện tích trồng nếp của Long An chiếm khoảng 30-32% diện tích lúa của toàn tỉnh. Riêng vụ đông xuân, tỉnh có 65.000ha nếp.

Trong khi đó, đối với lương thực, người Việt chỉ có nhu cầu cao về về gạo tẻ, nhu cầu tiêu dùng gạo nếp rất thấp. Các doanh nghiệp xuất khẩu lúa gạo trên địa bàn đã ký hợp đồng (chưa giao hàng) 204.500 tấn gạo từ đây đến cuối năm 2020, trong đó thị trường Trung Quốc chiếm 44.300 tấn, chủ yếu là nếp. Hiện các doanh nghiệp tồn kho gần 56.000 tấn nếp.

Tương tự, tỉnh An Giang cũng đã kiến nghị Thủ tướng được ưu tiên xuất khẩu nếp và các loại giống lúa Japonia (hạt tròn). Nông dân An Giang gieo sạ hàng năm hơn 115.000 ha nếp, tương đương 747.000 tấn nếp chưa bóc vỏ và khoảng 10.000 ha lúa hạt tròn với sản lượng 75.000 tấn. Đến nay, lượng nếp tồn kho khoảng gần 152.000 tấn.

Theo tỉnh An Giang, mục tiêu sản xuất 2 sản phẩm trên chủ yếu là xuất khẩu (không dành tiêu thụ trong nước).

Liên quan đến xuất khẩu gạo nếp, trong văn bản 3905 gửi Bộ Công Thương để tham gia góp ý cho báo cáo trình Thủ tướng về phương án điều hành xuất khẩu gạo, Bộ Tài chính đề nghị tiếp tục cho xuất khẩu gạo nếp, gạo đồ, gạo hữu cơ và gạo thơm.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính đề nghị tạm dừng xuất khẩu gạo tẻ thường đến hết ngày 15/6 để đảm bảo thu mua đủ lượng gạo dự trữ quốc gia như kế hoạch năm nay là 190.000 tấn gạo và 80.000 tấn lúa.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp trúng thầu cung cấp gạo dự trữ quốc gia năm nay không thực hiện hợp đồng như đã cam kết. “Chính vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công thương báo cáo Chính phủ tạm dừng xuất khẩu gạo thấp cấp đến hết ngày 15/6”, Bộ Tài chính cho biết.

Video: Bộ Công Thương nêu kiến nghị về xuất khẩu gạo