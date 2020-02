Bất chấp nguy cơ lỗ, dân công sở nhịn ăn trưa, kéo đi mua vàng

Sau buổi sáng khá vắng vẻ, lượng người mua vàng trong ngày Thần Tài trong buổi trưa tăng nhanh chóng. Dọc khu phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), dòng người ngày một đông, khách kiên nhẫn chờ đến lượt được giao dịch, còn nhân viên không kịp nghỉ trưa.

Nguyên nhân được cho là dân công sở tranh thủ buổi trưa để mua vàng cầu may. Ghi nhận của VTC News cho thấy, hiện lượng khách tại các cửa hàng tăng lên khoảng 20-30% so với buổi sáng. Mặc dù vậy, nhiều ý kiến nhận xét lượng khách vẫn không đông bằng năm ngoái, do tâm lý lo sợ virus corona nên nhiều người chuyển sang giao dịch online. Chị Hằng ở Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đã đặt mua 3 chỉ nhẫn vàng trơn từ mùng 6 Tết, hôm nay chỉ đợi đúng ngày Thần Tài đến lấy vàng nên rất tiện lợi, nhất là trong những ngày này phải hạn chế đến chỗ đông người.

Quản lý một cửa hàng vàng lớn cũng tiết lộ, lượng khách giao dịch online trong sáng nay là khá nhiều, vượt trội so với năm ngoái. Các thủ tục đặt mua và thanh toán đều được thực hiện trước, khách hàng chỉ đến lấy vàng ở trụ sở công ty. Chính vì vậy cũng phần nào giảm áp lực phục vụ khách hàng trực tiếp tại cửa hàng. Tuy nhiên, người này từ chối tiết lộ chi tiết vì cho rằng, đến cuối ngày giao dịch mới có thể kiểm kê chính xác.

Khi được hỏi về sự chênh lệch giữa giá bán và mua khiến người mua nguy cơ thua lỗ, nhiều khách hàng cho biết vẫn chấp nhận mua vì chủ yếu mang quan niệm cầu may, không phải để tích trữ, đầu cơ. Chị Thanh Hương ở Vĩnh Tuy, Hà Nội nói: "Tôi chỉ mua ít để lấy may và cũng không có ý định bán ra luôn nên cũng không lo lỗ nhiều".

Nhiều người tranh thủ giờ nghỉ trưa đi mua vàng.

Tuy lượng người ngày một đông nhưng không đến mức quá tải nên không có cảnh chen lấn, xô đẩy nhau.

Đại diện nhiều cửa hàng vàng bạc cho biết hiện tại không có khách mua vàng với số lượng lớn như mọi năm, chủ yếu mua ít để cầu may.

Nhẫn vàng trơn vẫn được nhiều người mua nhất.

Trái ngược với không khí nhộn nhịp tại các cửa hàng lớn, nhiều cửa hàng nhỏ ở phố Trần Nhân Tông vắng khách.

Nhiều người chấp nhận mức giá chênh lệch, với quan niệm cầu may cả năm.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.