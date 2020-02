Bamboo Airways đẩy mạnh mạng bay kết nối Đà Nẵng đầu năm 2020

Thành phố du lịch hàng đầu Việt Nam

Nằm ở miền Trung Việt Nam, phía bắc giáp tỉnh Thừa Thiên – Huế, phía tây và nam giáp tỉnh Quảng Nam, phía đông giáp biển Đông, Đà Nẵng là thành phố có núi cao, biển sâu với bờ biển được tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn là một trong những bờ biển đẹp nhất thế giới.

Đà Nẵng trước đây là hải cảng quan trọng của Việt Nam, nay là một trung tâm kinh tế, một thành phố lớn nhất miền Trung. Nơi đây sở hữu các danh lam thắng cảnh nổi tiếng như núi Bà Nà, Ngũ Hành Sơn, đèo Hải Vân, bán đảo Sơn Trà… Đặc biệt, Đà Nẵng còn được mệnh danh là “thành phố của những cây cầu” với nhiều cây cầu có cấu trúc độc đáo như Cầu Vàng, Cầu Rồng, Cầu Sông Hàn, Cầu Thuận Phước…

Cầu sông Hàn, Đà Nẵng về đêm

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, trong năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan, du lịch Đà Nẵng ước đạt 8.692.421 lượt, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 106,1% kế hoạch; trong đó, khách quốc tế ước đạt 3.522.928 lượt, tăng 22,5% so với cùng kỳ 2018, khách nội địa ước đạt 5.169.493 lượt, tăng 8% so với cùng kỳ 2018. Tổng thu du lịch ước đạt 30.973 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 113% kế hoạch.

Mục tiêu năm 2020, tổng lượt khách đến tham quan, du lịch Đà Nẵng đạt 9,8 triệu lượt, tăng 12,74% so với ước thực hiện năm 2019; trong đó, khách quốc tế ước đạt 4 triệu lượt, tăng 13,57% so với ước thực hiện năm 2019, khách nội địa ước đạt 5,8 triệu lượt, tăng 12,2% so với ước thực hiện năm 2019.

Phát triển đô thị sân bay Đà Nẵng

Nhằm tạo đà cho du lịch – dịch vụ, kinh tế - xã hội phát triển, tháng 8/2019, ghi nhận ý kiến của KTS Ngô Viết Nam Sơn về ý tưởng phát triển mô hình đô thị sân bay cho Đà Nẵng tại buổi tọa đàm 20 năm Hội Quy hoạch phát triển đô thị Đà Nẵng do báo Tuổi trẻ đưa tin, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Xây dựng nghiên cứu ý tưởng phát triển đô thị sân bay (sân bay gắn liền với đô thị) cho Đà Nẵng. Đây là mô hình đã được triển khai rất thành công ở nhiều đô thị phát triển trên thế giới như New Zealand, Sydney (Úc), Amsterdam (Hà Lan), Paris (Pháp), Frankfurt (Đức)…

Sân bay quốc tế Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng sở hữu những lợi thế nổi bật để hình thành đô thị sân bay như: vị trí địa lý, kinh tế, cảnh quan thiên nhiên, không khí trong lành, cư dân thân thiện, hiếu khách. Đồng thời, Đà Nẵng đặt mục tiêu phát triển ngành logistic, IT, giáo dục… là những lĩnh vực quan trọng để phát triển đô thị sân bay.

Mặt khác, sân bay quốc tế Đà Nẵng là cảng hàng không lớn nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên và nhộn nhịp thứ ba của Việt Nam sau Cảng hàng không quốc tế Nội bài và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, năm 2019, khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng bằng đường hàng không ước đạt 3.255.857 lượt, tăng 38,5% so cùng kỳ năm 2018 (2.350.000 lượt).

Sân bay này chỉ cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 3km với tổng diện tích 842ha. Do vậy, việc nghiên cứu xây dựng đô thị sân bay Đà Nẵng thay cho di dời cảng hàng không quốc tế này về Chu Lai (Quảng Nam) – nơi cách Đà Nẵng hơn 100km – khi cần mở rộng có thể sẽ khả thi và tiết kiệm hơn.

Bamboo Airways mở rộng mạng bay kết nối Đà Nẵng

Bên cạnh việc hoàn thiện và nâng cấp cơ sở hạ tầng sân bay, việc mở rộng mạng lưới đường bay đến/đi từ sân bay đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển của một cảng hàng không thành đô thị sân bay, cũng như thúc đẩy du lịch, kinh tế, xã hội địa phương phát triển. Trước tiềm năng lớn của Đà Nẵng, hãng hàng không Bamboo Airways xác định Đà Nẵng là một điểm đến quan trọng trong mạng bay của Hãng.

Hãng hàng không Bamboo Airways

Chỉ trong tháng 12/2019 và 1/2020, Bamboo Airways đã mở mới nhiều đường bay đến/đi từ Đà nẵng như: Đà Nẵng – Hải Phòng, Đà Nẵng – Buôn Mê Thuột, Đà Nẵng – Pleiku, Đà Nẵng – Đà Lạt, Đà Nẵng – Cần Thơ… bên cạnh các đường bay đã vận hành trước đó như Đà Nẵng – Hà Nội, Đà Nẵng – TP HCM, hay đường bay quốc tế thường lệ Đà Nẵng – Seoul (Hàn Quốc) và các chuyến bay thuê chuyến từ Đà Nẵng đến Đài Bắc (Đài Loan)…

Những đường bay mở mới của Bamboo Airways đến/đi từ Đà Nẵng góp phần gia tăng liên kết vùng, kết nối thành phố du lịch biển với các địa danh du lịch khác ở ba miền Bắc, Trung, Nam trên khắp nước, đáp ứng nhu cầu di chuyển, giao thương, du lịch của người dân; đồng thời cũng giúp cung cấp thêm cho hành khách lựa chọn bay Đà Nẵng chất lượng cao, với dịch vụ định hướng 5 sao, cùng tỉ lệ đúng giờ trung bình dẫn dầu toàn ngành hàng không Việt Nam trong năm 2019 (94,1%).

“Đà Nẵng là một trong những điểm đến quan trọng bậc nhất trong mạng lưới hoạt động của Bamboo Airways. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nghiên cứu thị trường, mở rộng mạng lưới đường bay nội địa và quốc tế kết nối với thành phố du lịch trọng điểm này”, đại diện Bamboo Airways cho biết.

Bamboo Airways hiện khai thác 40 đường bay nội địa và quốc tế đến Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Macao (Trung Quốc). Bamboo Airways đã thực hiện hơn 20.000 chuyến bay an toàn tuyệt đối, vận chuyển hơn 3 triệu lượt khách.

Đội bay của Hãng dự kiến đạt 50 máy bay đến cuối năm 2020, trong đó có 12 máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner. Mạng bay của Hãng trong năm 2020 dự kiến mở rộng lên 85 đường bay, trong đó có 60 đường bay nội địa và 25 đường quốc tế. Tháng 3/2020, Hãng sẽ chính thức khai thác đường bay thẳng Hà Nội – Praha (CH Séc) đầu tiên tại Việt Nam.

Chỉ tính riêng trong tháng 12/2019, Bamboo Airways đã nắm giữ 12,3% thị phần hàng không theo số liệu của Cục hàng không Việt Nam, cho thấy sự bứt phát mạnh mẽ của Hãng sau một năm chính thức cất cánh.

