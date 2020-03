6 mô hình kinh doanh phát triển cho nhà thông minh

Ngày nay, mô hình bán sản phẩm truyền thống như bán một lần, hoặc bán các sản phẩm độc lập không thể được giám sát một cách thông minh, hạn chế cơ hội tạo mối quan hệ với người tiêu dùng và thu hút khách hàng trung thành với thương hiệu.

Trên thực tế, 51% các nhà cung cấp giải pháp cho biết việc cung cấp các dịch vụ và sản phẩm mới là lý do chính khiến họ đầu tư vào các giải pháp nhà thông minh. Khảo sát xu hướng công nghệ xây dựng và nhà kết nối năm 2018 của Jabil cũng cho thấy, 28% các công ty đã đầu tư vào các giải pháp nhà ở và công trình kết nối để làm tiền đề cho các mô hình kinh doanh mới.

Mô hình kinh doanh phù hợp cho các công ty muốn tận dụng những lợi thế của cuộc cách mạng nhà thông minh nên bao gồm một vài hoặc tất cả những yếu tố sau:

Cá nhân hóa là quan trọng nhất

Tính nhất quán của công nghệ nhà thông minh trong tương lai là các công ty phải tạo ra những trải nghiệm độc đáo cho người dùng qua những nội dung hấp dẫn và truyền thông xã hội. Với việc sử dụng các dữ liệu thu được từ các sản phẩm, các nhà cung cấp sẽ có nhiều cơ hội hơn để truyền tải thông điệp, cũng như cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ phù hợp với thị hiếu, thói quen mua sắm và sử dụng sản phẩm của người dùng.

Các công ty có thể hỗ trợ khách hàng tham gia vào các cộng đồng hỗ trợ trên mạng xã hội, thu hút phản hồi trải nghiệm tích cực, chia sẻ các mẹo hữu ích và giới thiệu sản phẩm. Theo khảo sát của Jabil, 54% các nhà cung cấp giải pháp xây dựng nhà thông minh có dự định xây dựng những giải pháp mới dựa trên dữ liệu được thu thập từ các thiết bị được kết nối của họ.

Ông KH Lee - Tổng Giám đốc Jabil tại TP.HCM.

Mua hàng theo lập trình giúp tạo doanh thu thụ động

Mặc dù công nghệ nhà thông minh vẫn chỉ đang ở giai đoạn đầu, nhưng chắc chắn người tiêu dùng sẵn sàng ủy thác việc mua bán các sản phẩm họ thường xuyên sử dụng cho máy móc. Mọi người đều có cuộc sống bận rộn, nên nghĩ rằng, việc để máy rửa chén đặt mua thêm xà phòng hoặc máy pha cà phê tự gọi thêm cà phê sẽ giúp tiết kiệm thời gian.

Ấn tượng hơn, thiết bị thông minh thậm chí có thể hoàn thành giao dịch mà không cần nhập thông tin thủ công, bằng cách truy cập thông tin tài khoản. Mặc dù những điều này sẽ cần một thời gian để được hoàn toàn được chấp nhận do những lo ngại về an ninh hoặc có thể sự bất tiện, chúng hoàn toàn có thể được thêm vào danh sách dài các tiện ích mà nhà thông minh sẽ cung cấp. 37% số người tham gia khảo sát của Jabil mong muốn mô hình kinh doanh với các giải pháp nhà ở và công trình kết nối này sẽ được thực hiện.

Bán trải nghiệm và giá trị dài hạn thay vì một lần

Các sản phẩm đang ngày càng trở nên thông dụng. Trong thập kỷ qua, mô hình đăng ký dịch vụ cũng như mua hàng qua Internet đã thay đổi cách thức mua bán, từ âm nhạc, phim và chương trình thể thao, thậm chí cả ứng dụng trên thiết bị di động.

Dường như người tiêu dùng cũng sẵn sàng áp dụng mô hình tương tự khi thực hiện mua nhà thông minh. Thay vì chỉ mua và sở hữu một thiết bị cho đến khi lỗi thời hoặc hỏng hóc, khách hàng có thể chọn ký hợp đồng dịch vụ hàng tháng, giúp cung cấp tiện ích và nâng cấp sản phẩm khi công nghệ thông minh tiếp tục phát triển.

Mô hình kinh doanh này cung cấp khả năng kết nối và công nghệ mà người tiêu dùng mong đợi, cũng như các dịch vụ giúp cho cuộc sống gia đình trở nên an toàn và thoải mái hơn. Nó cũng đồng thời tạo ra nguồn doanh thu ổn định hàng tháng cho các doanh nghiệp.

Freemium - Mô hình kinh doanh hiệu quả

Ngoài mô hình thuê bao, các công ty đang chuyển đổi cách tiếp cận đối với lĩnh vực quản lý sản phẩm. Họ phân tích kỹ càng các giải pháp cung cấp cơ sở ban đầu miễn phí và tăng doanh thu với các gói ưu đãi mới được cung cấp liên tục cho người dùng mỗi tháng. Gói dịch vụ cơ bản cho việc giám sát ngôi nhà có thể miễn phí, nhưng các dịch vụ như phát hiện trộm, phát hiện khí CO2, phát hiện khói...sẽ được bán thêm vào.

Các nhà quản lý sản phẩm nên chuyển từ cung cấp các sản phẩm lớn với nhiều tính năng, sang các sản phẩm cơ bản nhỏ gọn hơn, sau đó đưa ra các tính năng tùy chọn có thể được mua sau này. Theo khảo sát của Jabil, gần một phần ba các công ty đang tìm cách sử dụng mô hình kinh doanh này thông qua các giải pháp được kết nối.

Tiết kiệm và an toàn

Theo Simmons Research, các thiết bị thông minh được tìm kiếm nhiều nhất là những thiết bị tiết kiệm năng lượng và bảo đảm an ninh trong gia đình. Ngày nay, người tiêu dùng còn mong muốn máy điều nhiệt không chỉ điều chỉnh nhiệt độ trong nhà, mà còn có thể tự động mua nhiên liệu khi giá thấp nhất.

Họ muốn các hệ thống an ninh có thể được giám sát từ xa và có các thiết bị phát hiện chuyển động được kết nối Internet, camera giám sát, khóa cửa tự động và các tính năng khác của hệ thống an ninh giúp ngôi nhà trở nên an toàn hơn. Sự an tâm là thứ không thể định giá được.

Cơ hội từ kết nối

Với bất kỳ công nghệ mới nào, những khó khăn ngày càng tăng của sự phát triển có thể gây ra những trở ngại, và những người kinh doanh sành sỏi sẽ coi đó là cơ hội. Điều này hoàn toàn đúng khi chúng ta nói tới lĩnh vực kết nối.

Việc phát triển sản phẩm có thể thúc đẩy công nghệ đạt được khả năng tương tác chặt chẽ hơn giữa các thiết bị, thông qua những tiến bộ trong thiết bị trung tâm hoặc những sản phẩm tiên tiến trong nhận dạng chủ nhà thông minh (giọng nói, mống mắt hoặc khuôn mặt) có thể giúp doanh nghiệp trở nên nổi bật hơn so với đối thủ.

Khởi động mô hình kinh doanh

Hiện tại có rất nhiều các thiết bị và công ty mới nổi đang áp dụng một phần các yếu tố này trong mô hình kinh doanh, không khó để tưởng tượng ra viễn cảnh trong một tương lai không xa.

Mặc dù có thể có rất nhiều cơ hộ trong thị trường nhà thông minh nhưng trải nghiệm người dùng phải luôn là yếu tố cốt lõi. Những giải pháp nêu trên có thể là chìa khóa để thu hút khách hàng trung thành, nhưng cũng sẽ không thể thành công nếu thiếu trải nghiệm khách hàng tuyệt vời.

Do đó, các công ty cần chuyển đổi tư duy từ cung cấp sản phẩm sang cung cấp giải pháp bằng việc nắm bắt công nghệ và phát triển theo các mô hình kinh doanh mới. Điều này sẽ mang lại hai lợi ích: 1) tạo ra nguồn doanh thu mới cho doanh nghiệp và 2) thiết lập mối quan hệ sâu sắc và lâu dài hơn với khách hàng.