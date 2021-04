Bảo vệ dân phố đánh dã man 2 thiếu niên tại phòng giám thị trường THCS ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 1/4, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo bảo vệ dân phố, hành hung, đánh đập dã man hai thiếu niên, khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Theo nội dung đoạn clip, sau khi xem camera an ninh, người đàn ông hỏi 1 thiếu niên "Có phải mày không, có phải mày không". Lúc đầu cả hai thiếu niên không thừa nhận, sau đó, người đàn ông mặc áo bảo vệ dân phố dùng chân đá liên tiếp vào mặt thiếu niên.

Người đàn ông dùng tay và chân liên tiếp đánh, đấm vào mặt nam thiếu niên.

Tiếp đến, người này hỏi "mày vô mày lấy gì, lấy đồ gì, bao nhiêu lần rồi"? và tiếp tục hành hung em này kèm theo những lời chửi bới.

Mặc dù thanh niên này xin lỗi nhưng vẫn bị người đàn ông dùng chân đá vào mặt kèm theo lời đe dọa "đánh chết mày".

Sau đó, người này lao đến hành hung nam thanh niên khác bằng những hành động liên tiếp đấm, đá và cùi chỏ khiến em này bật khóc thì người đàn ông này mới chịu dừng tay.

Sáng 2/4, trả lời phóng viên VTC News, ông Nguyễn Vi Tường Thụy, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Tố, quận 10, TP.HCM xác nhận, sự việc này xảy ra tại phòng giám thị của nhà trường.

"Sự việc xảy ra vào 23h15 tối 31/3 tại trường chúng tôi. Người đánh hai thiếu niên là bảo vệ khu phố 12, phường 14, quận 10, TP.HCM chứ không phải người của trường. Người bị đánh là hai em thanh niên đã nghỉ học, trong đó có một em đã từng học tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn quận", ông Thụy thông tin.

Sự việc xảy ra vào ban đêm, nên lãnh đạo trường cũng không có mặt tại chỗ, mà chỉ có bảo vệ và nhân viên trường được phân công tăng cường trực, do trong thời gian gần đây nhà trường thường hay bị mất cắp những đồ vật lặt vặt.

Vào thời điểm tối 31/3, khi phát hiện có hai thanh niên leo rào của trường vào bên trong, thì lực lượng bảo vệ đã bắt được hai em thiếu niên này.

Cũng theo ông Thụy: "Thời gian gần đây trường chúng tôi liên tục bị mất những đồ lặt vặt, do đó ban giám hiệu trường có phân công thêm 3 nhân viên hỗ trợ cho 2 bảo vệ để trực đêm tại trường từ 30/3, đồng thời báo công an khu vực nhờ can thiệp. Tối 31/3, khi phát hiện có người leo rào vào trường, bảo vệ trường đã tri hô và sau đó thì bắt được 2 thiếu niên".

Cho tới chiều 1/4 khi sự việc này lan truyền trên mạng xã hội, thì thầy Thụy mới biết sự việc xảy ra tại phòng giám thị ở trường mình. Thầy Thụy nhấn mạnh: "Dù gì thì nhà trường cũng phải chịu trách nhiệm liên đới trong việc này".

Hiện sự việc đang được cơ quan công an địa phương tiến hành xử lý. Nhà trường hôm nay cũng sẽ có báo cáo chi tiết lên cơ quan cấp trên về việc này.

Được biết, Trường THCS Nguyễn Văn Tố (quận 10) là một trong những trường học nổi tiếng trên địa bàn quận, nơi đang thực hiện mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập.