Báo Thái Lan: Buriram mạnh dạn định giá Công Phượng 70 tỷ đồng

Từ mùa giải 2018, các CLB tại Thai League có thêm suất ngoại binh dành cho các cầu thủ mang quốc tịch Đông Nam Á. Điều này làm xuất hiện tin đồn về việc một số CLB lớn ở Thái Lan muốn chiêu mộ các ngôi sao của bóng đá Việt Nam.

Công Phượng, Xuân Trường, Văn Quyết hay Hoàng Vũ Samson là những cái tên được truyền thông Thái Lan nhắc tới nhiều trong thời gian gần đây. Có tin đồn cho rằng đội đương kim vô địch Thai League là Buriram sẵn sàng trả cho HAGL 70 tỷ đồng để mua Công Phượng.

Tuy nhiên tính đến thời điểm này, chưa có thông tin chính thức nào về một thương vụ chuyển nhượng từ V-League sang Thai Leage. Tờ Siamsport cho rằng điều này khó có thể xảy ra bởi một số rào cản đối với cầu thủ Việt Nam. Theo đó, lý do đầu tiên khiến các cầu thủ Việt Nam không sang Thái Lan thi đấu là ngại xa gia đình.

"Cầu thủ Việt Nam có sự gắn bó với giá đình. Rất ít người dám xa người thân để tìm kiếm thử thách", Siamsport phân tích, đồng thời dẫn lại phát biểu của Lê Công Vinh trong bài phỏng vấn trên tạp chí Four Four Two cách đây vài ngày. Cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam chia sẻ rằng cầu thủ Việt Nam không tự tin vào khả năng thích nghi với môi trường mới. Đây là trở ngại thứ hai.

Kể cả khi gạt bỏ được những lo ngại kể trên, Công Phượng, Văn Quyết... chưa chắc được sang Thái Lan thi đấu nếu các CLB chủ quản không có ý định nhả người. Theo Siamsport, V-League có tính cạnh tranh khá cao khi có tới 5 đội vô địch khác nhau trong 7 mùa giải gần nhất. Do đó các CLB mạnh đều không muốn mất đi trụ cột.

Rào cản thứ tư khiến thương vụ chuyển nhượng từ V-League sang Thai League là vấn đề tiền bạc. Nhiều cầu thủ ở Việt Nam hưởng mức lương khá cao mà không phải CLB Thái Lan nào cũng có thể đáp ứng. Ở chiều ngược lại, các đội bóng Thai League cũng phải cân nhắc xem các cầu thủ Việt Nam có xứng đáng được đãi ngộ cao hay không.

Cho đến nay, bóng đá Việt Nam mới "xuất khẩu" một cầu thủ hiếm hoi sang Thái Lan. Đó là trường hợp của Lương Trung Tuấn năm 2005 khi anh chuyển sang thi đấu cho CLB Cảng Thái Lan trong giai đoạn bị cấm thi đấu ở V-League.

