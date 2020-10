Bão số 9: Tàu cá bị đứt dây neo, 2 ngư dân Quảng Nam cầu cứu

(VTC News) - Tỉnh Hà Tĩnh lên phương án sơ tán người dân ở vùng có nguy cơ sạt lở cao tới những nơi an toàn trước khi bão số 9 đổ bộ.

(VTC News) - Nữ sinh Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 2003, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) được người dân tìm thấy ngay trên địa bàn xã, sau 4 ngày mất tích không rõ lý do.

(VTC News) - LIXIL Việt Nam lọt top 100 “Vietnam best places to work summit 2020” do mạng cộng đồng nghề nghiệp Anphabe và Công ty nghiên cứu thị trường Intage công bố.