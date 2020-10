Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, sẽ gây tổ hợp liên hoàn các hệ quả cho miền Trung

Chiều 26/10, tại cuộc họp thông tin về cơn bão số 9 của Tổng cục Khí tượng thuỷ văn, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, sáng nay, bão Molave đã đi vào Biển Đông. Đây là cơn bão di chuyển nhanh, có thể đi vào đất liền trong 36 đến 48 giờ tới gây mưa to, gió mạnh trên đất liền.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 9.

Tại cuộc họp, ông Trần Quang Năng – Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nhấn mạnh, nước ta đang đối mặt với cơn bão lớn, mạnh nhất từ đầu năm và có thể là mạnh nhất trong mùa mưa bão năm nay.

Bão đang ở cấp 12, giật cấp 15. Đây là cơn bão di chuyển nhanh, có cường độ rất mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng, khả năng ảnh hưởng đến vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ cũng rất sớm. Đến đêm mai, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Theo ông Năng, bão số 9 sẽ gây ra tổ hợp liên hoàn các hệ quả bao gồm gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước biển dâng và mưa lũ.

Về nguy cơ gió mạnh, ông Năng nhấn mạnh, đây là cơn bão rất mạnh, có thể đạt cấp 13, giật cấp 15. Khi vào bờ cường độ có thể duy trì ở cấp 12, giật cấp 14, vùng trọng tâm từ Đà Nẵng đến Phú Yên.

Ông Trần Quang Năng – Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia.

Về sóng lớn, cơn bão với cường độ cấp 12-13 gây ra sóng cao có thể đến 10m trên biển, khi đi vào Trung Bộ độ cao sóng ít suy giảm do địa hình thoáng, biển sâu. Vùng biển Quảng Bình đến Phú Yên, sóng có thể cao từ 4-7m. Do hoàn lưu bão lớn nên Hà Tĩnh đến Bình Định khả năng nước dâng do bão từ 0.5m đến 1m.

Bão số 9 cũng gây mưa lớn trong 2 giai đoạn, đợt thứ nhất là mưa trực tiếp do bão và đợt thứ hai là do hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh.

Cụ thể, từ đêm 27/10 đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt. Từ 28-31/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Nghệ An có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa đặc biệt to với tổng lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Các sông từ Nghệ An đến Phú Yên xuất hiện các đợt lũ, nguy cơ cao xảy ra ngập úng diện rộng trở lại, cùng với nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia đưa ra mức độ cảnh báo thiên tai cấp 4, trọng tâm từ Đà Nẵng đến Phú Yên.

