Bão số 9 giật cấp 15: Quảng Nam, Quảng Ngãi cấm tàu, thuyền ra biển

Ngày 26/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi phát đi công điện hỏa tốc về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bão số 9.

Quảng Nam, Quảng Ngãi yêu cầu người dân chằng chống nhà cửa nhằm phòng, chống bão số 9.

Theo đó, từ 20h ngày 26/10, Quảng Ngãi nghiêm cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động (bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại).

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn đặc biệt lưu ý phải sẵn sàng kế hoạch và tổ chức sơ tán, di dời dân đến nơi tránh trú bão an toàn; kiên quyết di dời, sơ tán những hộ có nhà yếu, đơn sơ không đảm bảo an toàn, đối với trường hợp không hợp tác thì thực hiện cưỡng chế nếu cần thiết; tổ chức kiểm tra nhà, trụ sở... phải đảm bảo an toàn trước khi đưa người dân đến sơ tán; hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa; huy động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai hỗ trợ người dân thực hiện, nhất là đối với những hộ chỉ có người già yếu, phụ nữ, neo đơn, khuyết tật. Việc sơ tán dân phải hoàn thành trước 17h ngày 27/10.

Tại Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh cũng vừa ký công điện hỏa tốc về việc ứng phó bão Molave và tình hình mưa lũ.

Cụ thể, ông Thanh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các địa phương ven biển tiếp tục tổ chức nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi (bao gồm cả ghe thuyền ở các xã bãi ngang ven biển, hoạt động gần bờ).

Quảng Nam, Quảng Ngãi nghiêm cấm tàu thuyền vươn khơi.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo người dân và những cơ quan đóng trên địa bàn tổ chức chằng chống nhà cửa, trụ sở làm việc, trường học, cơ sở y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng…đảm bảo an toàn; cắt tỉa cành, chằng chống cây tránh ngã đổ; khai thông cống rãnh để hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

Các địa phương ven biển, cửa sông sẵn sàng phương án sơ tán dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm khi có tình huống xấu do ảnh hưởng của bão. Việc sơ tán phải hoàn thành trước 18h ngày 27/10.