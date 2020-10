Bão số 9 cuốn phăng gần 500 mái nhà của người dân Quảng Ngãi

Video: Cuồng phong thổi bay mái trường Tiểu học và THCS Phổ Minh ở Quảng Ngãi

Theo thống kê ban đầu của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phố bão số 9 về tình hình thiệt hại, đến 11h ngày 28/10, hai tàu cá của Bình Định và 26 thuyền viên vẫn đang mất liên lạc.

Trên đất liền, cơ quan chức năng ghi nhận 2 người chết ở Bình Định do bão. Ngoài ra, gió mạnh giật sập hoàn toàn 3 ngôi nhà (1 nhà Quảng Ngãi, 1 nhà Bình Định, 1 nhà Phú Yên) và khiến 485 nhà (trong đó Quảng Ngãi có 447 nhà) và một trường học bị tốc mái.

Bão khiến lưới điện 110kV bị sự cố ở 14 đường dây và 10 trạm biến áp, khiến hơn 1,7 triệu hộ ở 616 xã phường tại 10 tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên bị mất điện.

Nhiều mái nhà của người dân Quảng Ngãi bị gió bão cuốn bay.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hồi 13h ngày 28/10, tâm bão số 9 ở trên đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất: cấp 10-11 (90-115km/h), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 50km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 1h ngày 29/10, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Vùng nguy hiểm do bão trên biển trong 12 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 9.

Trong chiều nay, ở các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành Quảng Nam, Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; Đà Nẵng có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Chiều và đêm nay, ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Gia Lai tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm; từ ngày mai mưa giảm nhanh.

Từ đêm nay đến 31/10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 500mm; Ở Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4.