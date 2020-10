Bão số 6 giật cấp 10 hướng về Quảng Nam - Bình Định

Rạng sáng 11/10, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mạnh thành bão số 6. Do ảnh hưởng của bão, đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Lúc 4h hôm nay, tâm bão cách Quảng Nam khoảng 240 km, cách Quảng Ngãi 180 km, cách Bình Định 170 km. Sức gió mạnh nhất cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 12 giờ tới, bão đi theo hướng tây với vận tốc 20 km/h và đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định.

Các tỉnh miền Trung có đợt mưa lớn trở lại kể từ hôm nay.

Đến 16h ngày 11/10, tâm bão nằm ngay trên đất liền với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Sau đó, bão giữ hướng đi và vận tốc, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành một vùng áp thấp.

Sẽ có đợt mưa rất lớn tiếp diễn tại Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ liên tục trong các ngày 11-13/10. Tổng lượng mưa phổ biến tại các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam ở mức 500-700 mm, có nơi trên 700 mm. Tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi có mưa lớn 400-600 mm.

Trong khi đó, lượng mưa tại khu vực Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên dao động 300-500 mm. Các tỉnh phía nam Hà Tĩnh và khu vực bắc Tây Nguyên có lượng mưa nhỏ hơn với 200-300 mm.

Dự báo thời tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ dao động 27-30 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông rải rác, riêng từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C; thấp nhất 21-24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông; riêng Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C; thấp nhất 23-26 độ C.

Tây Nguyên: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ; thấp nhất 20-23 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C; thấp nhất 23-26 độ C. Tại TP.HCM là 31 độ C và Cần Thơ 29 độ C.

Thời tiết Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C; thấp nhất 21-23 độ C.