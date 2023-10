Bão số 5 vào vịnh Bắc Bộ trong 24 giờ tới, có thể mạnh thêm

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 4h ngày 19/10, vị trí tâm bão số 5 trên vùng biển phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, hướng di chuyển và tốc độ không đổi và khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Khu vực chịu ảnh hưởng: vịnh Bắc Bộ và vùng biển Quảng Trị.

Dự báo đường đi của bão số 5.

Khoảng 4h ngày 21/10, bão trên khu vực vịnh Bắc Bộ và đổi hướng, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 5 km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 4h ngày 22/10m áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Ảnh hưởng của bão số 5, vịnh Bắc Bộ (bao gồm Cô Tô, Bạch Long Vĩ) và vùng biển Quảng Trị gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển cao 2-4m, sau tăng lên 3-5m.

Trên đất liền, từ gần sáng 20/10, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8.

Dự báo mưa dông và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, cơ quan khí tượng cho biết, ngày và đêm 19/10, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm, thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối.

Đêm 19/10, Nam đồng bằng, Đông Bắc của Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Mưa dông ở Nam đồng bằng, khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ khả năng kéo dài đến 21/10.

Bên cạnh đó, khoảng 20/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình do ảnh hưởng của kết hợp của không khí lạnh với hoàn lưu bão số 5 có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 19-22 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C.

Video: Dự báo thời tiết ngày 19/10.