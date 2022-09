Bão số 4 gây thiệt hại ít nhờ công tác ứng phó tốt

(VTC News) -

Sáng 28/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến đánh giá tình hình, khắc phục thiệt hại và rút kinh nghiệm công tác ứng phó với bão số 4 (bão Noru) - một trong những cơn bão lớn nhất ảnh hưởng tới nước ta những năm qua.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới trụ sở Ban Chỉ đạo tiền phương chỉ đạo ứng phó bão số 4 tại thành phố Đà Nẵng, trụ sở UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc cuộc họp trực tuyến đánh giá tình hình, khắc phục thiệt hại và rút kinh nghiệm công tác ứng phó với bão số 4. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá các cơ quan, địa phương liên quan đã nỗ lực làm tốt công tác chuẩn bị và ứng phó bão. Với tinh thần phòng hơn chống, chúng ta đã đạt được kết quả bước đầu trong ứng phó bão.

Theo Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4, mặc dù bão số 4 là cơn bão mạnh, đi nhanh, thời gian đổ bổ vào đất liền vào ban đêm, nhưng cả hệ thống chính trị, các lực lượng và người dân đã vào cuộc khẩn trương, đồng bộ, nên đã giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Trong chưa đầy 2 ngày trước khi bão đổ bộ, các địa phương và các lực lượng kêu gọi, hướng dẫn cho 57.840 tàu thuyền (299.678 người) di chuyển tránh trú và neo đậu an toàn. Trong ngày 27/9, các địa phương đã tổ chức sơ tán hơn 108.441 hộ dân (340.863 nhân khẩu) đến nơi an toàn; vận động, tuyên truyền và di dời người dân tại 20.712ha và 4.571 lồng, bè nuôi trồng thủy sản lên bờ, đảm bảo an toàn không để xảy ra rủi ro khi bão đổ bộ. Các lực lượng cũng tập trung gia cố bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, công trình hạ tầng; hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa,…; hạn chế giao thông khi bão đổ bộ.

Tính đến 10h ngày 28/9, có 4 người bị thương ở Quảng Trị, sập 3 nhà (Quảng Trị 2, Thừa Thiên Huế 1), hư hỏng, tốc mái 157 nhà (lớn nhất ở Quảng Trị 118 nhà). Chìm 3 ghe nhỏ (Đà Nẵng 2, Quảng Nam 1).

9.427 trạm biến áp bị sự cố mất điện (Quảng Nam 4.369, Đà Nẵng 3.340, Quảng Ngãi 1.718) và 15 xã bị mất điện (Kon Tum 9 xã, Gia Lai 6 xã). Hiện, 535 trạm biến áp đã được khắc phục (Quảng Nam 372, Đà Nẵng 163).

Ngoài ra, tại Trung tâm truyền thông thành phố Hội An (Quảng Nam) bị đổ 1 trụ antenna; 2 đồn biên phòng ở Quảng Nam bị hư hỏng... Gãy đổ khoảng trên 500 cây xanh tại địa bàn các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai.

Chỉ đạo quyết liệt từ sớm, từ xa

Cho biết đến thời điểm này, chưa có người thiệt mạng do bão là điều đáng mừng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ ra một số bài học kinh nghiệm. Đó là sự chỉ đạo quyết liệt từ sớm, từ xa trong phòng, chống bão. Thủ tướng liên tục có các cuộc họp, ban hành các công điện đề ứng phó bão khi bão còn ở rất xa. Hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, chuẩn bị kỹ lưỡng.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành dự hội nghị tại đầu cầu Ban Chỉ đạo tiền phương tại TP Đà Nẵng. (Ảnh: VGP/Đức Tuân).

Điều quan trọng nữa, theo Phó Thủ tướng, là sự tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Thủ tướng, của cấp uỷ, chính quyền.

"Đến 5h chiều, không còn bóng người ngoài đường", Phó Thủ tướng nói. "Trước đây, nhiều vụ tai nạn do đi đường bị cây đổ, ngã xuống sông, nhà tốc mái".

Nhấn mạnh sự đùm bọc trong nhân dân góp phần vào kết quả phòng, chống bão, Phó Thủ tướng cho biết, sáng nay ông và đoàn công tác đi khảo sát một số khu vực tại Thừa Thiên Huế thì thấy sự đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau của bà con, "người sống trong nhà cấp 4 thì sang ở nhờ nhà hàng xóm kiên cố hơn, có khách sạn dành cho bà con trú tránh".

Sự chỉ đạo quyết liệt từ sớm, từ xa và ý thức chấp hành của người dân là yếu tố quyết định đến kết quả phòng, chống bão.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương tiến hành rà soát, đánh giá, tổng hợp đầy đủ thiệt hại do bão gây ra, báo cáo thường trực Ban Chỉ đạo và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để sớm khắc phục hậu quả của bão. Đặc biệt, ngay sau cuộc họp, một số công trình như điện, trường học, nhà dân bị tốc mái cần khẩn trương được khôi phục.

Lưu ý tránh tâm lý chủ quan sau bão, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát các khu vực nguy hiểm như đập tràn, khu vực có nguy cơ sạt lở cao để bố trí lực lượng ứng trực, không để người dân qua lại khu vực này.

Đại diện Tổng cục Khí tượng thủy văn cho biết, đến sáng 28/9, bão số 4 di chuyển theo hướng tây, đi sang khu vực Nam Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần; từ trưa và chiều ngày 28/9 không còn ảnh hưởng đến Việt Nam. Ngày 28/9, ở khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. Từ ngày 28-30/9, ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Hoà Bình có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa dự báo Quảng Bình, Hà Tĩnh 200-250 mmn, có nơi trên 350 mm; Nghệ An, Thanh Hóa 150-200 mm, có nơi trên 300 mm; khu vực khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Hoà Bình 100-150 mm. Tổng cục Khí tượng thủy văn cũng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum, đặc biệt lưu ý các huyện Hướng Hóa, Đăk Rông (Quảng Trị), Phong Điền, A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc (Thừa Thiên Huế), Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước (Quảng Nam), Tu Mơ Rông, Konplong, Đắk Glei, Đăk Tô (Kon Tum). Từ ngày 28-30/9, trên các sông ở Bắc Trung Bộ xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông nhỏ thượng nguồn sông Mã, cả lên mức báo động 1 và trên báo động 1. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu (Nghệ An), Hương Khê, Hương Sơn (Hà Tĩnh).