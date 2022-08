Bão số 2 qua thời điểm mạnh nhất, cường độ có xu hướng suy yếu

(VTC News) -

Video: Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nhận định về bão số 2 và mưa lớn ở Bắc Bộ

Tối 10/8, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, đến 16h chiều nay (10/8), bão số 2 (tên quốc tế là Mulan) đã vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Hải Nam (Trung Quốc) và đi vào vịnh Bắc Bộ.

"Tuy nhiên, bão số 2 đã qua thời điểm mạnh nhất và cường độ bắt đầu có xu hướng suy yếu, hoàn lưu của bão cũng đã tác động đến hầu khắp khu vực ở vịnh Bắc Bộ gây ra mưa rào và dông mạnh. Ở khu vực đảo Bạch Long Vĩ đã đo được gió mạnh cấp 6 và giật cấp 8.

Trong những giờ tới, bão số 2 tiếp tục dịch chuyển xuống vịnh Bắc Bộ và tiếp tục gây ra mưa dông mạnh và gió mạnh trên khu vực này", ông Hưởng thông tin.

Đường đi của bão số 2.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưởng, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, trong đêm nay và sáng mai (11/8), vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8. Khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình cảnh báo có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, có nơi cấp 9, cùng với đó là mưa rào và dông mạnh.

Từ đêm 10/8 đến 11/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm. Nghệ An có lượng mưa phổ biến 50-80mm, có nơi trên 100mm.

Từ đêm 11/8 đến ngày 12/8, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-80mm, có nơi trên 100mm.

"Chúng tôi cảnh báo với lượng mưa lớn như vậy thì khu vực vùng núi của Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục phải đề phòng với hiện tượng lũ quét và trượt lở đất", ông Hưởng nhấn mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, lúc 21h ngày 10/8, vị trí tâm bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 130km về phía Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 250km, cách Thái Bình khoảng 280km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.