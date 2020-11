Bão số 12: Khánh Hòa, Phú Yên gió bão giật cấp 11, nhiều nơi mất điện

Do ảnh hưởng của bão số 12, đến trưa nay (10/11), tại tỉnh Khánh Hòa đang có gió lớn, mưa to và nhiều nơi bị mất điện. Ở phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa to, gió giật mạnh.

Đặc biệt, tại khu vực huyện Vạn Ninh hiện có mưa rất to, gây ngập lụt cục bộ tại các xã Vạn Khánh, Vạn Long, Vạn Phước, Vạn Thọ và Đại Lãnh.

Gió lớn ở Khánh Hoà đẩy nhiều xe ngã, nhiều nơi mất điện.

Trước tình hình các địa phương trên đều đã mất điện, điện lực các khu vực này đã sử dụng máy phát điện dự phòng để đảm bảo công tác chỉ đạo và thông tin liên lạc. Cùng với đó, Điện lực huyện Vạn Ninh đang kiểm tra sự cố đường dây để khắc phục.

Từ đêm qua, tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu ngừng hoạt động cáp treo Vinperland cho đến khi kết thúc bão. Các trường học cho học sinh nghỉ học vào hôm nay, đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình bão.

Hiện, các đơn vị quân đội, công an bố trí lực lượng, phương tiện để hỗ trợ người dân khi có sự cố xảy ra.

Trong khi đó, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, gió bắt đầu mạnh và tăng dần cấp độ. Gió mạnh từng cơn, rít liên hồi. Tại xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, nước sông dân cao và đang vào nhà. Nhiều khu vực bị chia cắt cục bộ do nước dâng cao.