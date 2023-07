Báo New Zealand lo đội nhà không thắng được tuyển nữ Việt Nam

(VTC News) -

"The Ferns (Dương xỉ - biệt danh của đội tuyển nữ New Zealand) cần một chiến thắng trước Việt Nam hơn lúc nào hết để tìm kiếm sự tự tin trước thềm World Cup nữ 2023. Tuy nhiên trên thực tế, họ không thắng được nhiều trong các trận đấu quốc tế", tờ The Press (New Zealand) bình luận.

Đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán New Zealand trong trận giao hữu trưa nay (12h30 ngày 10/7). Đội chủ nhà của World Cup 2023 được đánh giá cao hơn nhưng phong độ không tốt gần đây khiến họ bị nghi ngờ. Tác giả bài viết là Andrew Voerman đưa ra thống kê về thành tích của New Zealand với chuỗi 10 trận liên tiếp không thắng (hòa 2 trận, thua 8 trận) trước khi chạm trán đội tuyển nữ Việt Nam.

Truyền thông New Zealand lo ngại về phong độ đội nhà.

Thành tích của đội bóng này ở các trận quốc tế từ trước tới nay cũng không tốt.

"Đội tuyển New Zealand chỉ thắng 25 lần trong 102 trận suốt thập kỷ qua, kể từ tháng 7/2013. 9 trận thắng trong số đó là trước các đội bóng Châu Đại Dương, những đội bóng mà họ không thể thua. 16 trận còn lại là trước các đại diện ngoài Châu Đại Dương. Và 10 trong số đó diễn ra trước năm 2017.

Kể từ thời điểm đó, đội thắng 6 trong số 49 trận. Trong đó 3 trận thắng dưới thời Tom Sermani và 3 trận dưới thời HLV Jitka Klimkova. Lần cuối đội thắng trên sân nhà là tháng 6/2012", tác giả Voerman dẫn các số liệu.

"Với những kết quả như vậy, người ta khó lòng đặt niềm tin vào đội. Dù vậy họ vẫn có cơ hội giành chiến thắng đầu tiên ở World Cup", tác giả bài viết lo lắng cho phong độ của thầy trò HLV Jitka Klimkova.

"Một chiến thắng trước 5000 khán giả sẽ thay đổi các vấn đề xung quanh The Ferns khi họ đang cần sự hỗ trợ của NHM hơn bao giờ hết. Nhưng nếu thua hoặc hòa thì mọi kỳ vọng sẽ chạm đáy", tác giả nhấn mạnh.

Không chỉ tờ The Press lo ngại về một chiến thắng của New Zealand, trang chủ Liên đoàn bóng đá nước này cũng nhắn nhủ cô trò HLV Jitka Klimkova không được chủ quan. Họ đánh giá cao đội tuyển nữ Việt Nam.

"Đừng ngủ mê trước thông tin đội tuyển Việt Nam mới lần đầu tham dự World Cup. Đội tuyển Việt Nam đã 4 lần liên tiếp giành HCV SEA Games. Trận gần nhất họ thua sát nút 1-2 trước Đức với lối chơi phòng ngự quyết liệt và chiến thuật kèm người khó chịu", trang chủ của Liên đoàn bóng đá New Zealand viết.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và New Zealand sẽ diễn ra lúc 12h30 (giờ Việt Nam) trên SVĐ McLean Park.

Văn Hải