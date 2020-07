Bạo lực gia tăng, Tổng thống Trump điều đặc vụ liên bang trấn áp tội phạm

“Hôm nay, tôi tuyên bố sự gia tăng của lực lượng thực thi pháp luật liên bang vào các cộng đồng Mỹ đang bị ảnh hưởng bởi tội phạm. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác khi số người chết đang gia tăng ở một số thành phố lớn. Phải kết thúc những cuộc đổ máu”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay.

Lực lượng đặc vụ sẽ được điều động đến các thành phố như Chicago, Albuquerque, New Mexico, trong nỗ lực hỗ trợ các quan chức liên bang ngăn chặn sự gia tăng đột biến bạo lực, giải quyết tình trạng bất ổn và ổn định tình hình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: ABC News)

Tổng chưởng lý William Barr cho biết, các nhân viên thực thi pháp luật từ nhiều cơ quan khác nhau sẽ đóng vai trò là đặc vụ và điều tra viên trên đường phố, giải quyết các vụ giết người và triệt hạ các băng đảng bạo lực.

“Đây là khác biệt về phương thức hoạt động cũng như chiến thuật chống bạo loạn và bạo lực”, Tổng chưởng lý William Barr cho hay.

Bạo lực leo thang ở Chicago và New York, 2 thành phố liên tục chứng kiến sự gia tăng các vụ xả súng những tuần gần đây. Ông Trump đổ lỗi cho các quan chức thành phố và bang New York vì đã hạn chế cảnh sát phản ứng mạnh mẽ hơn với tình trạng bất ổn.

Tuy nhiên, sáng kiến của ông Trump ​​có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng căng ở nhiều thành phố lớn sau sự việc người đàn ông da màu George Floyd bị cảnh sát ghì chết hôm 25/5.

Thị trưởng thành phố Portland, bang Oregon, ông Ted Wheeler, thành viên đảng Dân chủ, cho rằng sự hiện diện của cơ quan thực thi pháp luật liên bang đang dẫn đến nhiều bạo lực hơn ở thành phố này.

Thống đốc New York Andrew Cuomo cho rằng, không nhất thiết có sự can thiệp của lực lượng đặc vụ liên bang để giải quyết bạo lực ở New York. Còn Thị trưởng Chicago Lori Lightfoot cũng kêu gọi ông Trump không gửi các đặc vụ liên bang đến đây.