Hơn 11.000 khách hàng tại khu vực thành phố New York mất điện vào tối 1/9, đặc biệt là ở quận Bronx và khu vực ngoại ô phía bắc thành phố, theo bản đồ mất điện của công ty Consolidated Edison Inc. Trong ảnh, cảnh sát New York chặn lối vào quận Brooklyn do tình trạng ngập lụt ở khu vực này. (Ảnh: Reuters)