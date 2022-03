(VTC News) -

"Chúng tôi tới tổ chim trong lần kiểm tra định kỳ để theo dõi việc sinh sản và tình trạng tổ. Tới nơi, chúng tôi nghe thấy tiếng sột soạt phía trên rồi. Lúc đến chân tổ, chúng tôi thấy xác con chim non còn một nửa trên mặt đất. Chúng tôi xem lại video trong bẫy camera để biết chuyện gì xảy ra", hai nhà nghiên cứu Kyle-Mark Middleton và Carrie Hickman tới từ Dự án nghiên cứu và bảo tồn chim hồng hoàng đất phương nam APNR, nói.

Video: Báo hoa mai lẻn vào tổ chim quý trộm con non

Dự án APNR nhằm mục đích nghiên cứu và bảo tồn chim hồng hoàng suốt 22 năm qua. Một phần của nỗ lực bảo tồn là dựng các tổ chim nhân tạo để tạo điều kiện cho việc sinh sản ở những khu vực không còn tổ tự nhiên.

Nhóm nghiên cứu cho biết họ rất buồn khi xem lại những gì đã diễn ra.

"Mất một con chim non giống như một tai họa đối với loại chim đang bị đe dọa này. Điều may mắn là chúng tôi biết được thủ phạm. Thông thường, chúng tôi chỉ tìm thấy các tổ trống và cho rằng con non bị ăn thịt mà không biết thủ phạm thực sự", nhóm nghiên cứu nói.

Các nhà khoa học khẳng định việc bẫy camera hoạt động đúng thời điểm giúp họ hiểu biết thêm về kẻ săn mồi tự nhiên rình mò lũ chim hồng hoàng.

Nhóm nghiên cứu đang cân nhắc triển khai các biện pháp chống động vật ăn thịt ở những chiếc tổ nhân tạo để bảo vệ loài chim quý.