Bảo hiểm y tế: Chính sách quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

(VTC News) -

BHYT - Tấm thẻ “vàng” vì sức khỏe

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, trong vài năm trở lại đây, mỗi năm quỹ BHYT chi trả từ 100-105 nghìn tỷ đồng cho việc khám chữa bệnh (KCB) BHYT, trong đó rất nhiều trường hợp người bệnh được chi trả lên tới nhiều tỷ đồng/năm. Ngoài việc chi trả chi phí KCB thông thường, quỹ BHYT còn chi trả cho nhiều người mắc các bệnh nặng, bệnh mạn tính khác như Hemophilia (bệnh rối loạn đông máu di truyền), ung thư, tim mạch, suy thận... Bởi lẽ đó, từ nhiều năm nay, BHYT đã được phần lớn người tham gia BHYT xem là “phao cứu sinh”, là “thẻ hộ mệnh” không thể thiếu của mỗi người…

Là một trong những bệnh nhân không may bị bệnh Hemophilia, anh Tuyên (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) hiểu rõ căn bệnh quái ác này hơn ai hết. Đến nay, chống chọi với bệnh đã hơn 20 năm, anh Tuyên xác định, suốt đời phải gắn bó với bệnh viện, kèm theo đó là chi phí điều trị vô cùng đắt đỏ. Trong hành trình gian nan ấy, anh Tuyên luôn có thẻ BHYT đồng hành. Với anh, thẻ BHYT chính là “ân nhân” giúp anh tiếp tục được sống. Anh Tuyên chia sẻ: “Với số tiền chữa bệnh hơn 2 tỷ/năm, vượt quá sức chi trả của tôi và gia đình. Nhưng may nhờ có thẻ BHYT, tôi đã được hưởng 100% chi phí điều trị, nếu không có thẻ BHYT chắc tôi không thể sống đến ngày hôm nay”.

Không chỉ anh Tuyên, gia đình cô Trà (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng luôn trân trọng chính sách BHYT, bởi những lợi ích mà BHYT đã mang lại cho cô. 3 năm trước, cô Trà từng trải qua một cơn tai biến mạch máu não. Giữa ranh giới sinh tử ấy, với sự đồng hành của gia đình, sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ và cả những hỗ trợ quý giá từ quỹ BHYT, cô Trà đã “chiến thắng tử thần”, từng bước vượt qua bạo bệnh.

Hơn 1 năm điều trị với số tiền 140 triệu đồng hỗ trợ từ quỹ BHYT, cô Trà và các thành viên trong gia đình càng trân quý hơn tấm thẻ BHYT và hiểu được sự cần thiết phải tham gia BHYT để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Cô Trà bộc bạch: “Cuộc sống vốn dĩ tiềm ẩn nhiều rủi ro mà mình không biết trước được. Cho nên, cứ chủ động tham gia BHYT thôi, không chỉ tốt cho mình mà còn để giảm gánh nặng cho người thân nếu chẳng may mình bị ốm đau, bệnh tật. Nếu may mắn, mình được khỏe mạnh thì mình tham gia BHYT cũng là cách để giúp đỡ, chia sẻ rủi ro với cộng đồng”.

BHYT - Vì mục tiêu bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân

Với những ý nghĩa thiết thực của chính sách BHYT, những năm qua, số người tham gia BHYT ở nước ta đã có sự tăng trưởng mạnh và vượt các mục tiêu đề ra. Năm 2016, số người tham gia BHYT tăng 11% so năm 2015, năm 2015 và 2017 mỗi năm tăng 6-7%, giai đoạn 2018-2020 duy trì mức tăng trên dưới 3% mỗi năm. Tính đến ngày 31/12/2020, số người tham gia BHYT là 87,97 triệu người, tăng 23,37 triệu người so với năm 2014 (tương ứng tăng 36%), đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 90,85% dân số. Với tỷ lệ này, BHXH Việt Nam cơ bản đã hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân và về đích trước thời hạn so với mục tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020.

Cùng với đó, cơ hội tiếp cận các dịch vụ KCB BHYT ngày càng mở rộng, số lượt KCB BHYT được quỹ BHYT chi trả cũng tăng cao. Hàng năm, BHXH Việt Nam thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT cho trên 100 triệu lượt người KCB nội trú và ngoại trú (năm 2020, thanh toán cho trên 167,6 triệu lượt người KCB BHYT với gần 103 nghìn tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2021, có gần 76 triệu lượt người KCB BHYT với số chi BHYT ước hơn 49 nghìn tỷ đồng). Hiện nay, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, thu nhập của người dân, quỹ BHYT đã và đang tiếp tục giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn, giảm bớt gánh nặng chi trả chi phí KCB khi người tham gia BHYT không may bị ốm đau, bệnh tật.

Thời gian qua, với trách nhiệm là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam đã nỗ lực không ngừng để việc thực thi pháp luật BHYT đạt hiệu quả nhất; bảo đảm kịp thời quyền lợi cho người tham gia BHYT thông qua triển khai đồng loạt các giải pháp như: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT…

Đặc biệt, từ ngày 01/6/2021, ngành BHXH Việt Nam đã phối hợp với các cơ sở KCB BHYT đưa vào sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” thay thế thẻ BHYT giấy khi đi KCB trên toàn quốc. Đây được đánh giá là bước đi đột phá, phù hợp với xu thế chuyển đổi số của Ngành, và càng phù hợp hơn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tiếp tục tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT.