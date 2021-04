Bảo hiểm BIDV tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

(VTC News) -

Năm 2020, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức do dịch bệnh COVID-19. Việc cách ly, giãn cách xã hội khiến cho việc tiếp cận khách hàng gặp nhiều khó khăn, các chuyến bay trong và ngoài nước bị hạn chế, chi tiêu của doanh nghiệp và người dân bị thắt chặt… đã ảnh hưởng mạnh tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm.

Theo số liệu từ Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ toàn thị trường năm 2020 ước đạt 57.102 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với năm 2019.

Tuy nhiên, vượt qua những thách thức từ đại dịch, với nỗ lực của toàn hệ thống và những giải pháp kinh doanh hiệu quả, BIC đã có một năm kinh doanh thành công nhất trong 15 năm hoạt động. Tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ BIC năm 2020 đạt 2.562 tỷ đồng, tăng trưởng 13,8% so với năm 2019, hoàn thành 105,6% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 2.363 tỷ đồng, tăng trưởng 17,3% so với năm ngoái (cao hơn gấp đôi mức tăng trưởng chung toàn thị trường). Với kết quả này, BIC đã vươn từ vị trí thứ 8 lên vị trí thứ 7 trong top các công ty bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc.

Kiên trì với định hướng phát triển bền vững, các chỉ tiêu hiệu quả năm 2020 của BIC đều đạt kết quả tốt. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2020 của BIC đạt 375 tỷ đồng, tăng trưởng 38,8% so với năm 2019, hoàn thành 155,7% kế hoạch năm do Đại hội đồng cổ đông giao. Trong đó, lợi nhuận trước thuế riêng Công ty mẹ BIC đạt 364 tỷ đồng, tăng trưởng 38,9% so với năm ngoái. Đặc biệt, năm 2020, BIC tiếp tục có lãi cao từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Bên cạnh những kết quả kinh doanh tốt, năm 2020, BIC cũng đạt được nhiều kết quả tích cực ở các mặt hoạt động khác như: được A.M. Best tiếp tục khẳng định xếp hạng năng lực tài chính ở mức B++; được vinh danh với nhiều danh hiệu, giải thưởng uy tín như Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam…

Năm 2021, trong bối cảnh Việt Nam và thế giới vẫn phải đối mặt với tác động từ dịch bệnh Covid-19, BIC sẽ tiếp tục kiên định với định hướng tăng tưởng gắn với hiệu quả hoạt động. Theo đó, BIC phấn đấu đạt 2.830 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ (tăng trưởng 10,5% so với năm 2020), đồng thời tiếp tục duy trì có lãi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Cổ tức năm 2021 dự kiến ở mức 10%.

Bên cạnh các giải pháp đã mang tới thành công trong năm 2020, năm 2021, BIC sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả trong việc phát triển mạng lưới các công ty thành viên cũng như các Ban tại Trụ sở chính; rà soát thể chế quản lý, xử lý nhanh các dịch vụ nhưng vẫn đảm bảo an toàn hoạt động; đẩy nhanh việc chuyển đổi số, phát triển hệ thống công nghệ thông tin trên toàn hệ thống; nâng cao hiệu quả quản lý chi phí, gắn với chiến lược 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, “Đổi mới, Sáng tạo, Phát triển bền vững” sẽ là phương châm xuyên suốt trong quá trình phát triển của BIC trong thời gian tới.