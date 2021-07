Bảo hiểm BIDV ra mắt bảo hiểm truy xuất nguồn gốc dữ liệu hàng hóa chính hãng

(VTC News) -

Thương hiệu BIC.

Theo đó, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm sẽ được BIC chi trả bồi thường cho các trách nhiệm pháp lý, phát sinh trong trường hợp có sự cố liên quan đến hoạt động truy xuất dữ liệu về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa chính hãng. Sản phẩm sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp an tâm phát triển các công cụ truy xuất nguồn gốc dữ liệu hàng hóa, từ đó, tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh và mua sắm an toàn trên thị trường.

Ông Trần Hoài An - Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc BIC chia sẻ: “Xu hướng phát triển các công cụ truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa đang phát triển rất mạnh mẽ tại Việt Nam. Việc truy xuất chính là cách thể hiện rõ ràng nhất, thông điệp của nhà cung cấp tới khách hàng về chất lượng sản phẩm, giúp khách hàng hoàn toàn an tâm khi tiêu dùng. Là một doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu về tiềm lực tài chính và năng lực nghiên cứu, phát triển sản phẩm, BIC tin tưởng, bảo hiểm trách nhiệm truy xuất nguồn gốc dữ liệu hàng hóa chính hãng sẽ là người bạn đồng hành tin cậy với các doanh nghiệp trong quá trình phát triển các công cụ truy xuất nguồn gốc dữ liệu hàng hóa, hướng tới xây dựng một môi trường kinh doanh, mua sắm hiện đại và an toàn cho người Việt”.

