Bảo hiểm BIDV chi trả hơn 800 triệu đồng tiền bảo hiểm cho khách hàng vay vốn

(VTC News) -

Khách hàng Nguyễn Văn So (56 tuổi) tham gia bảo hiểm người vay vốn cho khoản vay tại Chi nhánh BIDV Mỹ Tho. Ngày 04/01/2021, khi đang kéo dây điện để tưới vườn canh tác, ông So không may bị điện giật dẫn tới tử vong. Ngay khi nhận được hồ sơ bồi thường từ gia đình ông So, Công ty Bảo hiểm BIDV Cửu Long (đơn vị trực tiếp cấp đơn bảo hiểm) đã gửi lời chia buồn tới gia đình khách hàng, đồng thời, gấp rút phối hợp với gia đình ông So và BIDV Mỹ Tho thu thập các hồ sơ liên quan để triển khai các thủ tục chi trả bảo hiểm theo quy định.

Tổng số tiền chi trả cho gia đình ông So là 833.438.356 đồng. Theo đó, BIC sẽ thay mặt gia đình khách hàng thanh toán cho Chi nhánh BIDV Mỹ Tho số tiền 804.909.590 đồng (bao gồm cả khoản vay và trợ cấp lãi vay). Số tiền còn lại được BIC trao trực tiếp cho gia đình ông So.

Cùng với việc đồng hành với gia đình khách hàng Nguyễn Văn So, từ đầu năm 2021, BIC cũng đã chia sẻ khó khăn với rất nhiều khách hàng, trong đó, có những trường hợp chi trả bảo hiểm lớn như chi trả hơn 300 triệu đồng tiền bảo hiểm BIC Bình An cho khách hàng Nguyễn Văn Huynh tại Lào Cai, chi trả gần 500 triệu đồng tiền bảo hiểm BIC Bình An cho khách hàng Phùng Quang Huy tại Hà Tây, cùng các khách hàng vay vốn khác tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opbank) - Chi nhánh Bình Thuận như anh Phan Văn Hòa (số tiền chi trả 189 triệu đồng), anh Nguyễn Thế Sơn (số tiền chi trả 102 triệu đồng).