Báo động nhiều loài sinh vật biển nguy cơ tuyệt chủng

Biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường (chủ yếu do các hoạt động của con người gây ra) đang tàn phá môi sinh của các loài sinh vật biển, khiến gần 10% trong số này đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Đó là cảnh báo được đưa ra trong báo cáo Sách Đỏ về các loài động thực vật đang bị đe dọa công bố ngày 9/12.

Một con hải cẩu Pusa Hispida ở hồ Saimaa. Ảnh minh họa: Atlasobscura.com)

Đánh giá trên được đưa ra trong bối cảnh Hội nghị lần thứ 15 Các bên tham gia Công ước Liên hợp quốc về đa dạng sinh học (COP15) đang diễn ra ở thành phố Montreal (Canada), trong đó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hối thúc các bên chấm dứt "sự hủy diệt" và thông qua một thỏa thuận nhằm ngăn chặn và đảo ngược tình trạng mất môi trường sống của các loài sinh vật.

Công bố hằng năm, báo cáo Sách Đỏ về các loài động thực vật đang bị đe dọa - do Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế thực hiện - được coi như một phong vũ biểu của đa dạng sinh học trên toàn cầu.

Theo báo cáo trên, hơn 1.550 trong số 17.903 loài thực vật và động vật biển đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Trong khi đó, ông Craig Hilton-Taylor - tác giả chính của báo cáo - cho rằng số lượng các loài có nguy cơ tuyệt chủng nhiều khả năng còn cao hơn nhiều so với dữ liệu báo cáo hiện tại, bởi những phân tích hiện nay được thực hiện trên diện rộng, trong đó bao gồm cả những loài chưa bị đe dọa tới mạng sống.

Theo báo cáo trên, số lượng bò biển đã giảm xuống dưới mức 250 con trưởng thành ở Đông Phi và chưa tới 900 con tại New Caledonia - vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp. Mối đe dọa mà loài động vật này phải đối mặt là mất nguồn thức ăn chính - nguồn cỏ biển - do hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại Mozambique và ô nhiễm do khai thác niken ở Thái Bình Dương.

Báo cáo năm nay cũng lần đầu tiên đưa ra đánh giá đối với loài bào ngư và nhận thấy rằng khoảng 44% loài này đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng. Sóng nhiệt trên biển xảy ra thường xuyên và ngày càng nghiêm trọng hơn đã khiến loài vật này chết hàng loạt do mắc bệnh và cạn kiệt nguồn thức ăn.

Ngoài ra, báo cáo năm nay cũng đưa loài san hô cứng ở Caribe vào danh sách "nguy cấp nghiêm trọng", so với mức độ đánh giá "dễ bị tổn thương" hồi năm ngoái. Hiện số lượng san hô cứng đã giảm hơn 80% so với năm 1990 do hiện tượng tẩy trắng.

Bà Amanda Vincent - Chủ tịch Ủy ban Bảo tồn biển thuộc Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế - cho biết: "Tình trạng nguy cấp của những loài sinh vật này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo và theo đó yêu cầu chúng ta phải mau chóng đưa ra những giải pháp và hành động để ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng của chúng".