Bảo đảm ATTP đối với thực phẩm cung cấp, hỗ trợ khu vực phong tỏa, cách ly

(VTC News) -

Thời gian qua, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, các Bộ ngành và các địa phương cùng sự tham gia tích cực của toàn dân nhằm từng bước kiểm soát dịch COVID-19.

Nhiều tổ chức, cá nhân trong cả nước đã chung tay, hỗ trợ các lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch, người dân tại các khu vực bị phong toả, cách ly bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có hoạt động cung cấp, hỗ trợ thực phẩm.

Theo đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang khuyến cáo đến các tổ chức, cá nhân cung cấp, hỗ trợ thực phẩm phải giám sát nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cụ thể, trong quá trình chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, các tổ chức/cá nhân tự tổ chức nấu ăn để hỗ trợ (như tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm…) cần bảo đảm các yêu cầu như nguyên liệu dùng để chế biến phải còn hạn sử dụng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Khu vực chế biến, nấu ăn phải sạch sẽ, cách biệt với các nguồn ô nhiễm; dụng cụ chế biến thực phẩm sống và chín riêng biệt, bảo đảm vệ sinh; có đủ nước sạch để sử dụng; có nơi rửa tay; thực hiện rửa tay trước, trong và sau khi chế biến thực phẩm; có thùng đựng rác, bảo đảm có nắp đậy, đạp chân và lót túi; tuân thủ các quy định về điều kiện ATTP trong bảo quản, vận chuyển thực phẩm.

Ngoài ra, cần đảm bảo các điều kiện về nhiệt độ bảo quản; biện pháp phòng chống bụi bẩn, côn trùng; phương tiện vận chuyển và dụng cụ bảo quản không làm ô nhiễm thực phẩm.

Đối với thực phẩm cung cấp, hỗ trợ cũng cần đảm bảo phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Với thực phẩm tươi sống như thịt, cá, rau, củ, quả, phải bảo đảm còn nguyên vẹn, không bị hỏng, mốc, dập nát, có màu sắc tự nhiên, không có mùi, màu sắc bất thường. Sản phẩm được sản xuất, nuôi trồng tại các cơ sở đủ điều kiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Với thực phẩm bao gói sẵn, cần phải là những sản phẩm có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc phải được tự công bố sản phẩm tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định; ghi nhãn theo quy định, còn hạn sử dụng. Tuyệt đối không cung cấp những sản phẩm bị phồng, biến dạng, hoen gỉ, hết hạn sử dụng.