Bão chồng dịch, MobiFone huy động tối đa nguồn lực để phòng, chống bão số 5

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến việc đi lại giữa các tỉnh đặc biệt khó khăn, việc huy động lực lượng từ các tỉnh khác để ứng cứu thông tin đợt bão lũ sẽ gặp nhiều trở ngại. Vì thế, MobiFone tại 8 tỉnh/thành phố (từ Quảng Trị đến Phú Yên) đều đã lập phương án triển khai với từng tình huống đồng thời kiểm tra, gia cố bảng hiệu, mái tôn, che chắn cột lại các cửa sổ, cửa kính trước đó để giảm thiểu thiệt hại tối đã tại các cửa hàng, trung tâm giao dịch, văn phòng chi nhánh.

Tiếp nhiên liệu cho máy phát điện, chuẩn bị ứng cứu thông tin.

Xác định đảm bảo tính chủ động cao nhất, sẵn sàng mọi nguồn lực “3 tại chỗ” cả về chỉ huy - nhân lực - phương tiện - hậu cần, trước khi bão vào, các đơn vị đã chuẩn bị nhanh chóng, đầy đủ trang thiết bị, vật tư, công cụ dụng cụ, nhiên liệu, bảo hộ lao động, bảo hộ y tế, lương thực thực phẩm thiết yếu, phương tiện đi lại, tổ chức nhân sự trực ứng cứu thông tin… với mục tiêu vừa an toàn về hạ tầng mạng lưới, vừa an toàn về con người.

Gia cố lại cửa hàng, chuẩn bị đối phó với bão.

Trên cơ sở tuân thủ, đảm bảo các chỉ thị về thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, các phương án về nhân sự và phương tiện được triển khai áp dụng theo thực tế từng địa bàn với phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng”. Theo đó, Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung đã huy động nhiều nguồn lực tăng cường bao gồm: nhân sự hỗ trợ từ các chi nhánh, nhân sự ứng cứu hạ tầng, truyền dẫn, xử lý cáp quang tại 4 tỉnh: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, đảm bảo sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra, trong đó hai tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng được tăng cường nhiều nhất với hàng trăm nhân sự.

Việc tăng cường máy phát điện cố định và lưu động, chuẩn bị nhiên liệu cũng đang gấp rút thực hiện và luân chuyển trong nội bộ phù hợp với thực tế đánh giá dự báo mức độ nguy hiểm và thiệt hại do bão có thể gây ra theo từng khu vực. Ngoài ra, MobiFone tại các tỉnh miền Trung cũng triển khai các phương án để phòng chống ngã đổ cột anten, giảm tải trọng của trụ, gia cố, kiểm tra dây co trước khi bão đổ bộ. Đặc biệt, MobiFone đã hoàn thành việc kiểm tra toàn bộ các thiết bị, cơ sở hạ tầng và kiểm tra, gia cố để đảm bảo an toàn về con người, tài sản, chất lượng dịch vụ.

Chuẩn bị máy phát điện dự phòng trong tình huống mất điện do bão lũ.

Dự kiến, bão sẽ đổ bộ vào đất liền khuya và sáng 12/9. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, các tỉnh, thành phố vẫn thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, việc di chuyển, đi lại vẫn được siết chặt, thì công tác phòng, chống bão càng đối mặt nhiều thách thức. Nhưng càng trong khó khăn, tinh thần và sự chuyên nghiệp của người MobiFone càng được phát huy mạnh mẽ.

Là cơn bão đầu tiên có quy mô lớn trong mùa dịch COVID-19 căng thẳng, dù nhiều thách thức nhưng với kinh nghiệm chống bão cùng tinh thần bằng mọi giá phải duy trì mạng lưới, đảm bảo thông tin liên lạc ổn định, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã, đang và sẽ cố gắng hết mình để làm tốt nhất cho khách hàng, đồng thời duy trì thông tin liên lạc phục vụ quá trình điều hành phòng, chống thiên tai và dịch bệnh.