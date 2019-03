Báo cáo nhân quyền 2018 của Mỹ có một số nhận định thiếu khách quan, dựa trên thông tin không chính xác

Ngày 14/3/2019, tại Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam về việc Bộ Ngoại giao Mỹ công bố Báo cáo thường niên về nhân quyền năm 2018, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

“Tuy đã ghi nhận những thành tựu bảo vệ quyền con người của Việt Nam, Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2018 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn chứa đựng một số nhận định thiếu khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác, không phản ánh đúng tình hình thực tế của Việt Nam.

Những quyền tự do cơ bản của công dân Việt Nam được quy định rõ trong Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, phù hợp với các Công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên, được tôn trọng và bảo đảm trên thực tế. Nỗ lực của Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Về kinh tế xã hội, trong năm 2018, tổng thu nhập quốc nội (GDP) bình quân đầu người/năm tiếp tục tăng; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,35% (giảm 1,35% so với năm 2017); 87,7% người dân được bảo hiểm y tế (tăng 2,31% so với năm 2017); năm học 2018-2019, cả nước có hơn 23,5 triệu học sinh, sinh viên tăng hơn 1 triệu so với năm học trước; gần 70% dân số sử dụng Internet với trung bình 7 tiếng truy cập mỗi ngày/người; hàng năm có khoảng 8.500 lễ hội tôn giáo được tổ chức.

Ngày 25/01/2019, Nhóm làm việc về Rà soát Định kỳ Phổ quát chu kỳ III của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã đồng thuận thông qua Báo cáo về kết quả Rà soát của Việt Nam. Được sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam cũng sẽ đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc (Vesak) vào tháng 05/2019.

Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Hoa Kỳ trong các khuôn khổ hiện có về các vấn đề hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau, đóng góp vào việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước.”

Vì sao Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc? Mỹ vừa chính thức tuyên bố rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Washington giải thích gì cho động thái gây sốc này?

Bài viết của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhân dịp 70 năm ra đời Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế "Những nỗ lực đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc trong nhiều thập kỷ của Việt Nam không nằm ngoài mục đích bảo đảm cho mọi người dân Việt Nam được thụ...

(Nguồn: Bộ Ngoại giao)

Phương Anh