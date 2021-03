Báo Anh: Việt Nam là một trong những thị trường hứa hẹn nhất trong dài hạn

(VTC News) -

Trong bài báo nhan đề "How to invest in Vietnam – an emerging market that shone in a difficult year" (tạm dịch: Đầu tư vào Việt Nam - một thị trường mới nổi đang tỏa sáng trong một năm đầy khó khăn), đăng tải trên tờ tuần báo đầu tư MoneyWeek của Anh, tác giả Cris Sholto Heaton nhận định, Việt Nam là một trong những thị trường hứa hẹn nhất trong dài hạn. Dù chịu ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch COVID-19 nhưng hiện nay nền kinh tế Việt Nam vẫn đang tăng trưởng tốt.

Kinh tế Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa.

Bài viết trên MoneyWeek khẳng định, hiện Việt Nam đang dần thoát khỏi đại dịch COVID-19 và ngày càng "tỏa sáng" hơn bao giờ hết. Việt Nam nằm trong danh sách các quốc gia hiếm hoi đạt mức tăng trưởng dương trong năm 2020 - một năm đầy rẫy khó khăn vì đại dịch. Mặc dù tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam chỉ ở mức 2,91%, thấp hơn so với mức tăng trưởng trung bình 6-7% trong những năm gần đây, song vẫn cao hơn các nền kinh tế lớn khác ở châu Á và là điểm sáng trong năm khủng hoảng vì đại dịch.

Đáng chú ý, trong thời kỳ đỉnh của cuộc khủng hoảng COVID-19 vào quý II/2020, Việt Nam vẫn tăng trưởng dương và phục hồi nhanh chóng, Money Week cho hay.

Bài viết của tác giả Cris Sholto Heaton cũng đưa ra những lý do quan trọng giúp Việt Nam đạt được thành tích kinh tế nổi bật trong năm 2020. Trước hết, đó là khả năng phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, qua đó hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế.

Thành công trong cuộc chiến chống dịch bệnh của Việt Nam không xuất phát từ yếu tố may mắn, mà nhờ Chính phủ nhanh chóng thực thi các biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19 một cách quyết liệt, tờ MoneyWeek nêu rõ.

Các nhà đầu tư chuyên nghiệp tại Việt Nam, như Dominic Scriven của Dragon Capital, Andy Ho và Khanh Vu của VinaCapital và Craig Martin của Dynam Capital, đều đánh giá cao những thành tích và nỗ lực của Việt Nam trong công tác chống dịch.

MoneyWeek cho rằng, việc Chính phủ Việt Nam hành động nhanh chóng, dứt khoát, nhất quán cùng với sự ủng hộ, đồng lòng từ phía người dân đã tạo nên thành công trong thời gian qua. Đây là nền tảng vững chắc để các tập đoàn kinh tế lớn tin tưởng môi trường đầu tư.

Khả năng ngăn chặn đại dịch và nỗ lực duy trì mở cửa nền kinh tế là một trong những nguyên nhân quan trọng mang lại thành tích tốt cho Việt Nam trong năm 2020. Bên cạnh đó, phải kể đến những nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy xuất khẩu và đầu tư cho cơ sở hạ tầng.

Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, nhiều công ty đã lựa chọn một số nước tại Đông Nam Á làm điểm đến đầu tư. Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng có thể hưởng lợi từ sự dịch chuyển này.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã làm tốt việc nâng cao chuỗi giá trị sản xuất, chuyển mạnh từ việc thu hút đầu tư trong ngành dệt may vào giữa những năm 2000 sang thiết bị điện tử, với các nhà máy đang gia công các sản phẩm chủ lực của các tập đoàn điện tử khổng lồ như Apple và Samsung. Trình độ giáo dục và kỹ năng của lực lượng lao động Việt Nam tương đối tốt và chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Ngoài ra, Việt Nam đã nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng tương đối tốt. Trước đây, cơ sở hạ tầng từng được xem là một trong những điểm yếu lớn nhất của Việt Nam, thì nay các nhà đầu tư đánh giá lĩnh vực này đã có nhiều triển vọng khả quan.

Chính phủ Việt Nam dự định dành một khoản kinh phí khổng lồ cho các dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống đường bộ, đường sắt và sân bay trong vòng 5 năm tới, MoneyWeek đưa tin.