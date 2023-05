Báo Anh: Pochettino thành tân HLV Chelsea

Telegraph, Athletic và Times đồng loạt xác nhận Chelsea đã đạt thỏa thuận bổ nhiệm Mauricio Pochettino ngồi vào "ghế nóng" tại sân Stamford Bridge. Thương vụ sẽ sớm được "The Blues" công bố trong ít ngày tới. HLV Frank Lampard vẫn đảm nhiệm vai trò tạm quyền cho đến cuối mùa trước khi bàn giao lại công việc cho Pochettino.

Pochettino được ban lãnh đạo Chelsea tin tưởng. (Ảnh: Reuters)

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here We Go" quen thuộc để khẳng định thương vụ đã hoàn tất. Nhà báo người Italy thông tin thêm cựu HLV Tottenham sẽ bắt đầu làm việc vào đầu tháng 6. "Pochettino sẽ lập tức thảo luận kế hoạch chuyển nhượng với Chelsea", Romano kết luận.

Theo Athletic, các trợ lý Jesus Perez và Miguel D’Agostino, HLV thủ môn Toni Jimenez và con trai Sebastiano Pochettino sẽ theo chân Pochettino tới Stamford Bridge. Đội ngũ 5 người này thất nghiệp kể từ khi rời PSG vào tháng 7 năm ngoái và cũng làm việc cùng nhau trong màu áo Tottenham.

Nhà cầm quân người Argentina cảm thấy dự án của Chelsea phù hợp với ông. CLB thành London là môi trường lý tưởng để HLV trẻ tuổi này xây dựng một đội bóng trẻ, tài năng và có thể thoải mái lên ý tưởng chơi bóng theo ý muốn.

Telegraph tiết lộ Chelsea tổ chức nhiều cuộc nói chuyện với Pochettino và những tín hiệu tích cực cũng xuất hiện trong nội bộ. Thông tin này được lan truyền đến phòng thay đồ và các cầu thủ rất phấn khích. Họ đánh giá cao khả năng huấn luyện, kỹ năng truyền động lực, làm tâm lý và kinh nghiệm của HLV Pochettino.

Truyền thông xứ sở sương mù cho biết Pochettino cũng giành được sự tôn trọng khi nói tiếng Anh giỏi, am hiểu Premier League nhờ từng dẫn dắt Tottenham và Southampton. Đặc biệt, Chủ tịch Todd Boehly và các cộng sự ấn tượng với tầm nhìn được đánh giá rất rõ ràng của Pochettino.

