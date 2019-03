Bảo Anh lên tiếng khi bị nghi ngờ đang lừa dối khán giả chuyện bản quyền ca khúc

Một vị khán giả lớn tuổi đã chia sẻ phần trình diễn ca khúc Lần đầu của Bảo Anh tại Mỹ, đồng thời cho rằng việc nữ ca sĩ mua bản quyền ca khúc Be my lover để sử dụng trong sản phẩm âm nhạc của mình là chuyện khó tin.

"Mua bản quyền nhạc nước ngoài để mình sở hữu có rẻ không? Cô ca sĩ Việt Nam này công khai trên sân khấu là đã bỏ tiền mua bản quyền bài Be my lover, khó tin thật" - vị khán giả này nói.

Bị nghi ngờ đang lừa dối khán giả, Bảo Anh bức xúc lên tiếng. Dù khá buồn nhưng nữ ca sĩ vẫn rất lễ phép khi gửi lời chào, xưng chú - cháu với người khán giả lớn tuổi.

"Là nghệ sĩ cháu không dám làm việc múa rìu qua mắt thợ, chú viết vậy như là cháu đang lừa dối khán giả, cháu mua bản quyền của 1 đoạn nhạc trong bài hát Be my lover là sự việc có thật nên cháu mới dám đứng trước cả ngàn khán giả để giới thiệu. Và nếu cháu không mua bản quyền, liệu Youtube có để yên cho bài hát này nhởn nhơ?" - Bảo Anh chia sẻ.

Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng không ngại đưa ra những bằng chứng trong một bài viết để khẳng định cô không nói dối chuyện mua bản quyền ca khúc Be my lover. "Tôi toàn hay vướng chuyện tào lao buồn làm sao" - nữ ca sĩ nói thêm.

Ở phần bình luận, nhiều khán giả cũng bênh vực Bảo Anh. Nam ca sĩ Dương Triệu Vũ thẳng thắn: "Mấy người này suy nghĩ họ chỉ đến như thế thôi không thể nào nghĩ xa hơn được nữa đâu, nên chuyện mua bản quyền của nước ngoài là không tưởng đối với họ".

Giấy tờ chứng minh Bảo Anh đã mua bản quyền "Be my lover".

Trước đó, vào năm 2015, Bảo Anh từng vướng nghi vấn đạo nhạc khi ca khúc Lần đầu của cô có giai điệu giống với ca khúc Be my lover. Thời điêm đó, giọng ca Sống xa anh chẳng dễ dàng đã công khai toàn bộ giấy tờ thỏa thuận giữa người đại diện của cô và đơn vị nắm giữ bản quyền của ca khúc Be my lover để giải đáp những nghi vấn.

Nữ ca sĩ khẳng định, cô luôn cố gắng tìm ra một con đường riêng cho mình và dù thế nào vẫn luôn tôn trọng bản quyền âm nhạc. Vì vậy, những ai chưa hiểu hãy dành thời gian để tìm hiểu chứ đừng làm tổn thương người khác.

