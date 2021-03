(VTC News) -

Được thành lập vào năm 2011, Bao An Telecom là một trong những đơn vị đi đầu về các giải pháp tích hợp hệ thống tại Việt Nam. Cũng như các doanh nghiệp khác, Bao An Telecom cũng có một khởi đầu không mấy dễ dàng khi công nghệ này còn khá xa lạ với người tiêu dùng Việt, nhưng công ty lại vững chắc trong từng bước phát triển. Đến nay, thương hiệu Bao An Telecom đã và đang đồng hành cùng doanh nghiệp và tổ chức Việt Nam chạm tới thành công trong thời đại công nghệ số hóa.

Công ty Bao An Telecom - 10 năm hình thành và phát triển.

Sứ mệnh mang hội nghị truyền hình đến với doanh nghiệp Việt Nam

Hội nghị truyền hình (hay còn gọi là họp trực tuyến, hội nghị trực tuyến) ngày nay có vai trò rất quan trọng bởi khả năng ứng dụng và lợi ích mang lại rất thực tế: Kết nối các cuộc họp nhanh chóng, tiết kiệm thời gian di chuyển, tiết kiệm chi phí và giảm thiểu các rủi ro, từ đó đưa ra được các quyết định nhanh hơn.

Thực tế không chỉ có các doanh nghiệp mới sử dụng hội nghị truyền hình mà công nghệ này còn được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Với 10 năm hình thành và phát triển, Bao An Telecom đã và đang đồng hành với hơn 1000 đơn vị từ các doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, ngân hàng, đến các cơ quan nhà nước như Sở y tế, Tập đoàn dầu khí quốc gia, các cơ quan ban ngành khác nhau… lắp đặt các hệ thống hội nghị truyền hình và âm thanh phòng họp chuyên dụng cả trong và ngoài nước.

Hàng nghìn dự án thành công trên toàn quốc được thi công, bảo hành bởi đội ngũ kỹ thuật viên hàng đầu, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm.

Để đạt được sự thành công đó và đặc biệt tạo được chữ “Tín” trong lòng khách hàng, Bao An Telecom luôn tập trung vào 2 yếu tố cốt lõi: Sản phẩm và con người. Về sản phẩm, Bao An Telecom lựa chọn hợp tác với các đối tác/ nhà sản xuất HNTH lớn trên thế giới như Polycom, AVer, Cisco, Sony, Lifesize,... đảm bảo mỗi thiết bị đến tay khách hàng đều được nhập trực tiếp từ các hãng và được kiểm định chất lượng chặt chẽ…

Đối tác của Bao An Telecom là các nhà sản xuất thiết bị hội nghị AV lớn trên thế giới.

Cùng với đó, các chính sách về bảo hành và hậu mãi cũng được công ty chú trọng tối đa để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Tất cả hệ thống thiết bị đều được bảo hành theo đúng tiêu chuẩn của hãng sản xuất. Trong trường hợp hư hỏng, công ty sẵn sàng sữa chữa hoặc thay thế và cho mượn thiết bị đảm bảo hệ thống không bị gián đoạn.

Sản phẩm được nhập trực tiếp từ các hãng lớn và được kiểm định chất lượng chặt chẽ.

Về con người, với Bao An Telecom, mỗi nhân viên là một mắt xích quan trọng tạo ra giá trị của doanh nghiệp. Công ty tự hào với đội ngũ nhân viên có trình độ cao, tinh thần làm việc chuyên nghiệp và không ngừng trau dồi hoàn thiện mỗi ngày. Hơn 90% nhân lực có trình độ từ Đại Học trở lên được các tổ chức lớn, có uy tín quốc tế đào tạo và cấp chứng nhận. Cùng với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, Bao An Telecom luôn đảm bảo các dự án sẽ được thi công chính xác đúng tiến độ, đảm bảo vận hành hoàn thiện trước khi bàn giao.

Nhiều năm kinh nghiệm trong quá trình khảo sát và đánh giá, Bao An Telecom tự tin cung cấp những giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất cho doanh nghiệp.

Trong quá trình hình thành và phát triển đến nay, Bao An Telecom đã gặt hái được nhiều thành công, được đánh giá là đơn vị cung cấp giải pháp hội nghị truyền hình toàn diện và tối ưu nhất với tiêu chí: Luôn mang đến những giải pháp Chuyên nghiệp- Hiện đại- Chất lượng tốt nhất.

Từ hội nghị truyền hình đến các giải pháp tích hợp cho phòng họp hiện đại

Với sứ mệnh mang đến cho người dùng những trải nghiệm tốt nhất, cũng như giữ vững vị trí dẫn dầu thị trường điện tử viễn thông, Bao An Telecom sẽ tiếp tục mở rộng lĩnh vực hoạt động, hướng đến các giải pháp tích hợp hiện đại hơn cho phòng họp/ phòng học trực tuyến.

Ông Lê Tiến Phúc - Giám Đốc công ty Bao An Telecom cho biết: “Năm 2021, bên cạnh hệ thống hội nghị truyền hình, công ty sẽ tập trung phát triển các hệ thống âm thanh phòng họp, hệ thống màn hình hiển thị (màn hình ghép, màn hình tương tác…) và hệ thống điều khiển thông minh. Bao An Telecom sẽ cố gắng hơn nữa để phát triển công ty trở thành là nhà phân phối số một các giải pháp tích hợp cho phòng họp hiện đại tại Việt Nam, mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm và giải pháp tốt hơn, hiệu quả hơn. Đặc biệt, góp phần kiến tạo thế giới vì cuộc sống hiện đại và thông minh hơn”.