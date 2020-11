Bão 13 đổ bộ: Tàu cá bị sóng đánh chìm, gió quật đổ cây cổ thụ ở Huế

Video: Bão Vamco quần thảo, đánh bật gốc cây cổ thụ ở Thừa Thiên - Huế

Từ 1h30 sáng 15/11, tại Thừa Thiên - Huế, bão số 13 gây mưa to kèm gió giật mạnh và kéo dài đến khoảng 5h sáng cùng ngày.

Tàu cá 50CV của ngư dân Nguyễn Văn Sanh ở thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) bị sóng đánh chìm.

Hai tàu cá ở huyện Phú Vang bị sóng đánh va vào nhau, hư hỏng nặng. Một tàu cá khác ở thị trấn Thuận An đứt neo cũng bị sóng đánh va vào gây sập nhà dân, tàu cá hư hỏng.

Nhiều khu vực ở thị trấn Thuận An tan hoang sau bão số 13.

Lực lượng CSGT ra đường sau bão để dọn dẹp, cưa các cây gẫy đổ để không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 6h sáng 15/11, tâm bão số 13 nằm ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế với sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão số 13, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, ở đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; trên đất liền ven biển Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm.

Dự báo bão số 13 trong các giờ tiếp theo di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16h ngày 15/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.