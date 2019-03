Băng trộm chuyên đột nhập nhà dân tại An Giang lúc nửa đêm

Ngày 11/3, Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đang phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang để điều tra nhóm nghi phạm gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Trong đó, nhiều vụ xảy ra ra tại huyện Chợ Mới.

Trước đó, phòng PC02, Công an tỉnh Kiên Giang có thông báo số 93 ngày 28/2, về việc bắt được nhóm nghi phạm thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản. Trong đó, các nghi phạm có khai nhận từng thực hiện nhiều vụ trộm tại huyện Chơ Mới.

Theo đó, khoảng 18h, ngày 21/8/2018, Dương Công Thành (SN 1977, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điện thoại rủ Huỳnh Tấn Bình (SN 1990) và Trần Anh Thuận (SN 1990, tỉnh Đồng Tháp) đi trộm cắp tài sản. Sau đó, Thuận thuê xe ô tô 7 chỗ rồi cùng cả nhóm đi dọc các tuyến đường từ TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp về khu vực tỉnh An Giang để tìm nhà sơ hở.

Đến khoảng 2h, 22/8/2018, khi đến khu vực ấp An Quới, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, cả nhóm dừng xe gần nhà của bà Nguyễn Thị E. Thuận ở trên xe cảnh giới còn Thành và Bình đeo khẩu trang đi đến cổng nhà bà E. Thành dùng kìm bẻ khóa cổng rào và cửa sổ, đột nhập vào bên trong nhà cùng với Bình. Quá trình lục lọi, cả hai lấy được 1 điện thoại di động, tiền mặt và nhiều nữ trang với tổng giá trị khoảng 60 triệu đồng.

Chưa kịp tầu thoát, 2 tên trộm bị bà E.phát hiện và truy hô. Thành rút dao chỉ về hướng bà E rồi cùng Bình bỏ chạy ra xe. Cả 3 nhanh chóng chạy về tỉnh Đồng Tháp.

Thấy việc trộm cắp tài sản quá dễ dàng, khoảng 23h ngày 22/10/2018, Thành chạy xe máy, chở theo Bình quay lại huyện Chợ Mới. Đến khoảng 2h, ngày 23/10, cả hai dừng xe trước nhà bà Trần Mỹ H. (xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới).

Tại đây, Thành kìm kim loại bẻ ổ khóa cổng rào đột nhập vào nhà bằng cửa sau, lấy được 1 bọc tiền (trị giá 1,2 triệu đồng). Phát hiện nhà không có người, Thành kêu Bình dắt xe vào nhà để lấy két sắt. Do két sắt quá nặng nên cả 2 không đưa lên xe được. Lúc này, Thành điện thoại cho Thuận kêu Thuận thuê xe ô tô đến chở két sắt nhưng Thuận trả lời đang ở Bình Dương không đến được. Thấy vậy, Thành và Bình đẩy két sắt xuống mương nước cạnh nhà rồi tẩu thoát.

Tại cơ quan công an, Thành còn khai nhận, khoảng 2h ngày 10/12/2018, Thành cùng với Mỹ (chưa rõ lai lịch), đột nhập vào tiệm vàng T.P.T. (xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới) lấy trộm 8 lượng vàng 24K, 13 lượng vàng 18K (Tổng giá trị tài sản hơn nửa tỉ đồng).

Người phụ nữ đâm chết kẻ trộm ở Long An có phạm tội? Luật sư cho hay hành vi của người phụ nữ dùng dao đâm trúng tên trộm khiến kẻ này thiệt mạng thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng nên không cấu thành tội phạm.

Video: Toàn cảnh vụ chém chết chủ nhà, tên trộm bị vợ nạn nhân đâm thiệt mạng Đối tượng đột nhập vào nhà một hộ dân rồi sát hại người chồng, nhưng sau đó kẻ trộm đã bị vợ của nạn nhân đâm chết.

KHANG DUY