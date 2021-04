Băng nhóm đánh người dã man giữa quán bia ở Lâm Đồng sa lưới

(VTC News) -

Ngày 27/4, Công an huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) bắt được nhóm người đánh anh L.T.N (35 tuổi, ngụ xã Đắk Lua, huyện Tân Phú, Đồng Nai) tại quán bia giữa trung tâm thị trấn Đinh Văn vào đêm 8/4.

Băng nhóm này gồm Lê Tấn Phúc (29 tuổi, tên thường gọi là Phúc "bổ") cầm đầu, Ngô Lê Đình Duy (24 tuổi), cùng ngụ xã Phúc Thọ, Lâm Hà; Lê Tiến Vinh (26 tuổi), Phạm Ngọc Duy (24 tuổi), cùng trú thị trấn Đinh Văn) và Võ Văn Nhựt Khoa (trú Phường 3, TP Đà Lạt).

19 ngày sau khi xảy ra vụ án, nhóm này lẩn trốn ở nhiều địa phương và gần như cắt đứt mọi liên lạc với gia đình.

Lê Tấn Phúc cùng đồng bọn sa lưới.

Trước đó, đêm 8/4, anh N. ngồi uống bia ở một quán tại thị trấn Đinh Văn cùng bạn chủ quán bia này. Sau đó, nhóm của Phúc tới. Thấy nhóm của Phúc nói chuyện ồn ào, anh N. nói: “Mấy người đừng nói luyên thuyên, tôi không thích như thế” và vừa dứt lời thì bị nhóm của Phúc xông vào hành hung.

Camera quán bia ghi nhận, khoảng từ 21h33 ngày 8/4, anh N. bị băng nhóm này dùng tay chân và nhiều vật dụng đánh tới tấp. Nạn nhân không dám chống cự mà chỉ van xin, sau đó thì gục ngã. Sau khi đánh anh N., Phúc 'bổ' cùng nhóm của mình bỏ trốn. Còn nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu và phải điều trị nhiều ngày.

Ngày 13/4, Công an huyện Lâm Hà quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và ra lệnh bắt tạm giam 5 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Tuy nhiên, khi thực hiện lệnh bắt, các bị can đã trốn khỏi nơi cư trú.

Được biết, Phúc "bổ" thuộc thành phần phức tạp ở địa phương, làm nghề cho vay, từng bị bắt vì hành vi sử dụng ma túy tại 1 quán karaoke trên địa bàn huyện Lâm Hà cùng 1 nhóm thanh niên, sau đó bị xử phạt hành chính.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.