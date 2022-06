Bằng Kiều phiêu hết mình khi lần đầu hát trong rừng thông

(VTC News) -

Lần đầu tiên được hát giữa rừng thông

Trong suốt 33 năm hoạt động nghệ thuật của mình, Bằng Kiều từng biểu diễn ở khắp các sân khấu lớn nhỏ trong Nam ngoài Bắc. Anh cũng mang lời ca tiếng hát của mình đến với khán giả nhiều nước trên thế giới.

Đó có thể là không gian ấm cúng của một phòng trà, không gian trang trọng của một nhà hát, hay không gian rộng lớn của một quảng trường, sân vận động… Tuy nhiên, đến với Soul Of The Forest số 2 với chủ đề Bản tình ca cho em, khi được cất cao tiếng hát ngay giữa không gian thiên nhiên – nghệ thuật độc đáo, một sân khấu được dựng lên ngay dưới những tán thông bốn mùa xanh tươi, rì rào gió hát của Flamingo Đại Lải resort, Bằng Kiều không giấu được sự ngạc nhiên và xúc động.

Ca sĩ Bằng Kiều xúc động khi lần đầu hát giữa rừng thông trong Soul Of The Forest.

Ca sĩ Bằng Kiều chia sẻ cũng khán giả: “Đây là lần đầu tiên Kiều được hát trong một không gian đặc biệt, một sân khấu vô cùng lung linh và gần gũi khán giả được đặt ngay giữa rừng thông như thế này. Khi nhận lời tham gia chương trình, với cái tên Soul Of The Forest, Kiều đã nghĩ nó sẽ là một trải nghiệm rất khác nhưng khi được trực tiếp đứng đây và hát cho những khán giả yêu mến nghe, Kiều vẫn cảm thấy vô cùng bất ngờ vì những hiệu ứng âm thanh và xúc cảm mà không gian này mang lại. Đó là một cảm giác hết sức chill mà chúng ta không thể tìm thấy ở một không gian nào khác”.

Cảm xúc thăng hoa trong những bản tình ca

Và Bằng Kiều đã mang những xúc cảm mới lạ đó thổi hồn và làm mới những bản tình ca bất hủ, gắn liền với giọng hát và tên tuổi của anh trong suốt những năm qua. Chất giọng tenor nam cao trong sáng, cao vút, dạt dào tình cảm của Bằng Kiều cộng thêm những xúc cảm thăng hoa, tươi mới khiến cho những ca khúc như Thao thức vì em, Trái tim bên lề… như được tái sinh một lần nữa.

Giữa miền xanh Đại Lải, dưới những tán thông bốn mùa gió hát và không gian mang đậm hơi thở cuộc sống và nghệ thuật của Bảo tàng nghệ thuật đương đại Flamingo, cả nghệ sĩ và khán giả đã được hòa mình vào những bản tình ca mang xúc cảm vô cùng đặc biệt.

Bằng Kiều sâu lắng trong những bản tình ca bất hủ làm nên tên tuổi của anh.

Khán giả cũng không khỏi bất ngờ khi Bằng Kiều khi lần đầu tiên Bằng Kiều thể hiện ca khúc vốn đã quen thuộc mang tên Người đứng sau hạnh phúc phiên bản acoustic trên một sân khấu ca nhạc. Cũng bằng những âm thanh mộc mạc của cây đàn guitar, Bằng Kiều dành tặng khán giả của Soul Of The Forest một phiên bản mới của Một đêm say – ca khúc được rất nhiều khán giả trẻ yêu thích.

Trong không gian thoáng đãng nhưng cũng vô cùng gần gũi, ấm cúng, hàng trăm khán giả của Soul Of The Forest đã có “một đêm say” cùng âm nhạc và ly cocktail bên gia đình, bạn bè và những người thân yêu.

Bằng Kiều phiêu cùng guitar với Người đứng sau hạnh phúc, Một đêm say…

Sự góp mặt của các giọng ca khách mời là ca sĩ Thu Ba và nam ca sĩ trẻ Phạm Quốc Huy đã đem đến một làn gió mới, làm phong phú, đa dạng thêm những trải nghiệm âm nhạc cho khán giả của Soul Of The Forest. Về phía mình, hai ca sĩ khách mời cũng không khỏi bất ngờ và phấn khích khi lần đầu tiên được biểu diễn ở một sân khấu đặc biệt như rừng thông của Flamingo Đại Lải. Chính những cảm xúc đó đã khiến họ thăng hoa hơn khi kết nối cùng ban nhạc và khán giả.

Các ca sĩ khách mời hào hứng hòa giọng cùng danh ca Bằng Kiều.

Đêm nhạc khép lại nhưng những dư âm của Bản tình ca cho em nói riêng và của Soul Of The Forest nói chung vẫn còn đọng lại và vang vọng mãi trong trái tim và tâm trí của những khán giả yêu nhạc, yêu nghệ thuật và yêu cái đẹp.

Giờ đây, khán giả không còn phải loay hoay kiếm tìm một nơi vừa có thể nghỉ dưỡng lại vừa có thể đáp ứng những nhu cầu về trải nghiệm nghệ thuật bởi Flamingo Đại Lải resort có thể thấu cảm và thỏa mãn mọi nhu cầu nghỉ dưỡng về thân – tâm – trí của quý vị. Sân khấu của Soul Of The Forest sẽ vẫn sáng đèn đến hết năm 2022, hứa hẹn những đêm nhạc tuyệt vời, thăng hoa cùng cảm cảm xúc và âm nhạc đỉnh cao gửi tới quý vị.