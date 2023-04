Bảng giá ô tô Suzuki mới nhất tháng 4/2023

Suzuki đang là một trong những thương hiệu xe ô tô nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Hãng xe ô tô đến từ Nhật Bản này sở hữu các loại xe Suzuki được nhiều khách hàng ưa chuộng. Hãng xe đã tạo dựng được uy tín với các đặc trưng nổi trội như bền, tốt, dễ bảo trì và sửa chữa.

Nổi bật ở dòng xe The All New XL7 là dòng xe nằm trong phân khúc xe suv với thiết kế đầy mạnh mẽ và cá tính. Điểm nhấn của xe nằm ở cản trước được thiết kế gồ ghề, có hệ thống lưới tản nhiệt được mạ crôm. Xe có thiết kế 7 chỗ ngồi nên không gian rất rộng rãi và thoải mái.

Các dòng xe Suzuki có thiết kế vượt trội thu hút khách hàng.

Xe Suzuki Ertiga có thiết kế hoàn toàn mới mang tính nhỏ gọn và tiện dụng. Mẫu xe này trông mạnh mẽ hơn khi có kích thước tổng thể rộng và dài ở phần đuôi sau. Điểm nhấn trong thiết kế nổi bật ở dải gân nổi năng động kết hợp cùng các chi tiết mạ crôm.

Bảng giá xe ô tô hãng Suzuki mới nhất tháng 4/2023

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) SWIFT GLX CVT 559 triệu 900 nghìn HYBRID ERTIGA MT 538 triệu HYBRID ERTIGA AT 608 triệu XL7 GLX AT 599 triệu 900 nghìn XL7 GLX AT (GHẾ DA) 609 triệu 900 nghìn XL7 SPORT LIMITED 639 triệu 900 nghìn CIAZ 534 triệu 900 nghìn

* Mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng đại lý và khu vực bán.

Thư Trương (Tổng hợp)