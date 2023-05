Bảng giá ô tô Subaru mới nhất tháng 5/2023

Subaru là hãng xe ô tô nổi tiếng đến từ Nhật Bản có cá tính khác biệt so với các đối thủ đồng hương của mình. Những sản phẩm của Subaru đều được sử dụng động cơ đối xứng Boxer, hệ dẫn động 4 bánh, gồm những trang bị hiện đại giúp xe có độ cân bằng tốt.

Subaru Outback là một trong số ít mẫu xe hơi ở phân khúc station wagon được thiết kế với phần đuôi xe kéo dài kiểu hatchback, điều này nhằm tối ưu khả năng chở người và hàng hóa. Xe còn được hãng trang bị thêm ghế lái chỉnh điện 10 hướng kèm với chức năng nhớ vị trí và bơm tựa lưng tạo cảm giác thoải mái cho người lái.

Subaru là hãng xe ô tô nổi tiếng được nhiều khách hnagx yêu thích

Ngoài ra, xe còn có các tính năng an toàn mới khác trên Outback 2022 như phanh tự động khi lùi tránh va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo an toàn có trên kính chắn gió, cảnh báo phương tiện cắt ngang ở phía sau xe. Bên cạnh đó là những trang bị an toàn như những thế hệ trước, gồm có cân bằng điện tử, định hướng lực kéo chủ động an toàn,...

Bảng giá xe ô tô hãng Subaru mới nhất tháng 5/2023

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm 10% VAT) WRX 2.4 MT 1 tỷ 999 triệu CVT EyeSight 2 tỷ 040 triệu Wagon 2.4 CVT 2 tỷ 029 triệu Wagon 2.4 CVT tS EyeSight 2 tỷ 079 triệu Forester 2023 2.0i-L 969 triệu 2.0i-L EyeSight 1 tỷ 099 triệu 2.0i-S EyeSight 1 tỷ 199 triệu BRZ 2.4 AT EyeSight 1 tỷ 899 triệu Outback 2.5i-T EyeSight 2 tỷ 099 triệu

* Mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng đại lý và khu vực bán.

Thư Trương (Tổng hợp)