Bảng giá iPhone tháng 5/2023 mới nhất cụ thể thế nào? Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây.

Bảng giá iPhone tháng 5/2023 mới nhất

Theo khảo sát, bước sang tháng 5/2023, giá iPhone chính hãng VN/A tại Việt Nam vẫn đang trong xu hướng giảm mạnh do nhu cầu thấp của thị trường. Đây cũng là giai đoạn giá iPhone chính hãng giảm ba tháng liên tiếp.

Vì vậy, tại thời điểm đầu tháng 5/2023, giá iPhone chính hãng hầu như không có sự thay đổi, mức giảm giá mạnh tay thậm chí như "bán cắt lỗ" vẫn được các đại lý áp dụng với nhiều mẫu máy hot như iPhone 14 Pro Max hay cả những chiếc iPhone vốn đã rẻ như iPhone 11.

Cụ thể, ghi nhận tại Di Động Việt, iPhone 11 128GB VN/A còn từ 11,79 triệu đồng (niêm yết 16,99 triệu đồng); iPhone 13 128GB VN/A còn từ 16,39 triệu đồng; iPhone 14 128GB VN/A còn từ 18,49 triệu đồng,...

Còn ở FPT Shop, các mẫu iPhone nói trên hiện đang có giá nhỉnh hơn một chút, lần lượt là từ 11,999 triệu đồng; 16,99 triệu đồng; và 19,29 triệu đồng,... Đặc biệt, iPhone 14 Plus bản 512GB đang giảm 11 triệu đồng (còn 25,99 triệu đồng), iPhone 14 Pro bản 1TB giảm 12 triệu đồng (còn 34,99 triệu đồng).

Hưởng ứng xu hướng săn sale sôi động trong những "ngày đôi", Minh Tuấn Mobile cũng tung ưu đãi giảm giá trong ngày 5/5. Sự kiện này sẽ diễn ra duy nhất trong ngày 5/5, và áp dụng cho nhiều dòng sản phẩm "hot" như iPhone 13, iPhone 14/iPhone 14 Plus, MacBook Air M1, MacBook Pro M2 Pro,...

Cụ thể, iPhone 13 chính hãng VN/A sẽ giảm thêm 100.000 đồng so với trước đó, với mức giá bán từ 16,39 triệu đồng. Bên cạnh iPhone 13, Minh Tuấn Mobile cũng áp dụng giảm giá lên tới 400.000 đồng dành cho iPhone 14 và iPhone 14 Plus: iPhone 14 còn từ 18,59 triệu đồng và iPhone 14 Plus còn từ 21,29 triệu đồng.

Ngoài ra, tại Di Động Việt, các dòng MacBook, iPad cũng sẽ giảm sâu trong dịp 5/5 này với mức giảm hơn 10 triệu đồng. Đơn cử là MacBook Air M1 còn từ 18,49 triệu đồng (niêm yết 28,99 triệu đồng); iPad Gen 9 còn từ 6,69 triệu đồng (niêm yết 10,99 triệu đồng); iPad Gen 10 còn từ 10,69 triệu đồng (niêm yết 12,99 triệu đồng),...

Bảng giá iPhone tháng 5/2023 chi tiết:

iPhone 11 - 64GB: 10.299.000 đồng

iPhone 11 - 128GB: 11.999.000 đồng

iPhone 12 - 64GB: 14.899.000 đồng

iPhone 12 - 128GB: 15.990.000 đồng

iPhone 13 Mini - 512GB: 22.990.000 đồng

iPhone 13 - 128GB: 16.990.000đồng

iPhone 13 - 256GB: 19.990.000 đồng

iPhone 14 - 128GB: 19.290.000 đồng

iPhone 14 - 256GB: 22.390.000 đồng

iPhone 14 - 512GB: 26.990.000 đồng

iPhone 14 Plus - 128GB: 21.790.000 đồng

iPhone 14 Plus - 256GB: 24.590.000 đồng

iPhone 14 Plus - 512GB: 25.990.000 đồng

iPhone 14 Pro - 128GB: 24.750.000 đồng

iPhone 14 Pro - 256GB: 27.190.000 đồng

iPhone 14 Pro - 512GB: 33.450.000 đồng

iPhone 14 Pro - 1 TB: 34.990.000 đồng

iPhone 14 Pro Max - 128GB: 26.470.000 đồng

iPhone 14 Pro Max - 256GB: 29.790.000 đồng

iPhone 14 Pro Max - 512GB: 35.790.000 đồng

iPhone 14 Pro Max - 1TB: 41.790.000 đồng

* Trên đây là bảng giá iPhone tháng 5/2023 mới nhất. Bạn đọc lưu ý, giá bán nêu trên được cập nhật ngày 4/5/2023. Thông tin mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo thực tế hằng ngày.

