Bảng B AFF Cup 2020: Thắng tuyển Indonesia, tuyển Việt Nam sẽ sớm vào bán kết

ĐT Việt Nam đã có chiến thắng ấn tượng 3-0 trước ĐT Malaysia để có 6 điểm/2 trận. Nhà đương kim vô địch bằng điểm với Indonesia, nhưng tạm đứng thứ 2 do kém về chỉ số phụ. Mặc dù ở AFF Cup 2020, ưu tiên thành tích đối đầu trực tiếp giữa các đội sau đó mới đến hiệu số để xếp hạng, nhưng do ĐT Việt Nam chưa gặp ĐT Indonesia nên tạm thời chúng ta đứng thứ 2 bảng B vì chỉ hiệu số bàn thắng +5 so với +6 của đối thủ.

ĐT Việt Nam là ứng viên sáng giá cho chức vô địch AFF Cup 2020.

Ngày 15/12, ĐT Việt Nam sẽ đối đầu trực tiếp với ĐT Indonesia. Khi đó sẽ có 3 kịch bản xảy ra. Kịch bản thứ nhất, ĐT Việt Nam thắng ĐT Indonesia. Nếu như làm được điều này, ĐT Việt Nam sẽ có 9 điểm, hơn ĐT Indonesia và ĐT Malaysia 3 điểm. Thầy trò HLV Park Hang Seo chắc chắn giành vé vào bán kết AFF Cup 2020 mà không quan tâm tới kết quả ở màn đối đầu trực tiếp giữa ĐT Malaysia với ĐT Indonesia.

Kịch bản thứ 2, nếu như ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia hòa nhau thì 2 đội sẽ có cùng 7 điểm sau 3 trận đấu. Tuy nhiên, “Những ngôi sao vàng” vẫn nắm lợi thế rất lớn vì chỉ phải gặp Campuchia, đội bóng yếu hơn nhiều ở lượt trận cuối. Trong khi đó, Indonesia và Malaysia phải quyết đấu với nhau để tranh vé.

Kịch bản thứ 3, ĐT Việt Nam thua ĐT Indonesia. Khi đó, sẽ xảy ra trường hợp cả 3 đội Việt Nam, Indonesia và Malaysia có cùng 9 điểm. Nếu kịch bản này xảy ra, thì ĐT Việt Nam phải giành chiến thắng trước Campuchia càng đậm càng tốt để tranh vé vào bán kết.

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang có phong độ ổn định, hàng công chơi tốt và hàng thủ cũng rất chắc chắn, khi chưa để thủng lưới. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo được đánh giá cao hơn Indonesia và người hâm mộ kỳ vọng, ĐT Việt Nam sẽ đánh bại đối thủ để sớm giành vé vào bán kết.

Theo lịch trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Indonesia tại bảng B AFF Cup 2020 diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15/12 tới.