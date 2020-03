Xử lý cô gái lên Facebook xúc phạm CSGT sau khi bị nhắc nhở

Ngày 25/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa làm việc với P.T.T. (18 tuổi, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) về hành vi đăng tải thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an Nhân dân trên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, ngày 20/3, T. lái xe máy lưu thông tại TP Kon Tum thì bị Đội CSGT Công an tỉnh Kon Tum ra hiệu dừng phương tiện kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra T. không có giấy phép lái xe, lực lượng CSGT cho T. mượn điện thoại để gọi thông báo phụ huynh mang giấy tờ xe đến, đồng thời nhắc nhở hành vi vi phạm của T..

Dù không bị lập biên bản vi phạm hành chính, thế nhưng 8h18 cùng ngày, T. đăng tải nhiều hình ảnh kèm bình luận có nội dung xúc phạm lực lượng CSGT lên Facebook cá nhân.

Tại cơ quan công an, T. khai nhận toàn bộ hành vi và cam kết gỡ bỏ bài viết, xóa bỏ toàn bộ dữ liệu, hình ảnh liên quan tới lực lượng CSGT.

Hành vi của P. vi phạm quy định tại Điểm G, Khoản 3, Điều 66, Nghị định 74 năm 2013 của Chính phủ: “Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác”. Với mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân.

Video: Ngăn thanh niên đánh võng, CSGT bị hành hung