Xông vào nhà nghỉ đánh ghen, cướp luôn ví và điện thoại của tình địch

Ngày 21/2, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa bắt tạm giam Lê Trần Vũ (27 tuổi, trú thị trên Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, Vũ và bạn gái là chị N.T.C.L. (24 tuổi, quê Quảng Nam) chung sống như vợ chồng. Đầu tháng 1, Vũ phát hiện chị L. có tình cảm với anh N.H.P. (23 tuổi, quê Quảng Nam). Tối 27/1, phát hiện hai người chở nhau vào nhà nghỉ trên đường Vũ Ngọc Phan (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), Vũ cầm dao, bắt xe Grab đi đánh ghen.

Lê Trần Vũ bị bắt tạm giam. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đến nơi, Vũ cùng thanh niên chạy Grab xông vào phòng khách sạn. Vũ lao đến đánh anh P. nhưng anh này dùng gối đỡ nên không bị thương. Sau đó, Vũ rút con dao thủ sẵn từ trước ra tấn công anh P. nhưng tài xế Grab can ngăn.

Thấy tình địch đang cầm điện thoại Samsung (trị giá 3,6 triệu đồng), Vũ hăm dọa, ép đưa cho mình rồi chiếm đoạt chiếc ví có 100 nghìn đồng cùng giấy tờ của anh này trước khi dẫn bạn gái ra về.

Anh P. đến Công an phường Hòa Khánh Bắc trình báo. Vụ việc được chuyển cho Công an quận Liên Chiểu điều tra. Làm việc với công an, Vũ khai nhận hành vi chiếm đoạt của mình và giao nộp tang vật.

