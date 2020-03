Vừa ra tù, 'đạo chích' gây ra 5 vụ trộm trong một buổi chiều

Sáng 1/3, lãnh đạo Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết, Công an TP vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối vơi Phạm Ngọc Tuấn, kẻ giết người rồi đốt xác trong thùng phuy để phi tang.