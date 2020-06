Vụ vận chuyển 3 khẩu súng cùng hơn 20kg ma túy: Bắt thêm 6 người

Ngày 6/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An vừa phối hợp với Công an tỉnh Svay Riêng Campuchia, Công an thủ đô Pnôm Pênh bắt giữ 6 người liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy vừa bị tỉnh Long An phát hiện trước đó.

6 người bị bắt giữ gồm: Ek Xa Rít (SN 1986) và Xuôn Kim Bô (SN 1996, đều quốc tịch Campuchia) Mã Kim Nguyên (SN 1996 tuổi), Trần Tấn Lợi (SN 1997), Nguyễn Trung Kiên (SN 1977), Bùi Văn Quang (SN 1992).

Khanh tại cơ quan công an.

Khám xét nơi ở của 1 số người tại phường Prếk Liếp, quận ChRôi choong Va, công an thu giữ thêm 513 viên ma túy và 19 gói ma túy tổng hợp, 2 súng quân dụng, 63 viên đạn (gồm 1 súng K59, 1 súng AK) và nhiều vật chứng khác.

Như VTC News đưa tin, sáng 26/5, lực lượng trinh sát biên phòng Long An phát hiện Trần Tuấn Khanh (30 tuổi, ngụ thị xã Kiến Tường, tạm trú quận 8, TP.HCM) nghi vấn vượt qua đường biên giới thuộc địa bàn cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường (Long An).

Tang vật của vụ việc.

Kiểm tra túi của Khanh phát hiện 20kg ma tuý và 3 khẩu súng quân dụng. Làm việc với công an, Khanh khai nhận mua ma túy của 1 người không rõ lai lịch ở bên kia biên giới, đang vận chuyển về nước để bán thì bị bắt.

Qua điều tra mở rộng, cơ quan chức năng tỉnh Long An tiếp tục bắt giữ 6 người có liên quan đến vụ việc trên.