Vụ sai phạm ở SADECO: Khởi tố thêm 3 bị can

Ngày 17/6, Công an TP.HCM khởi tố các bị can Huỳnh Phước Long (53 tuổi, nguyên thành viên HĐQT Sadeco), Đỗ Công Hiệp (47 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Sadeco), Trần Công Thiện (nguyên Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Cả 3 bị can trên bị khởi tố sau khi Công an TP.HCM điều tra mở rộng vụ án liên quan đến Tề Trí Dũng và Hồ Thị Thanh Phúc - nguyên Tổng Giám đốc Công ty SADECO.

Ông Tề Trí Dũng (phải).

Trong ngày 17/6, Cơ quan điều tra tổ chức khám xét đối với 2 bị can Huỳnh Phước Long và Đỗ Công Hiệp. Còn 3 bị can gồm: Tề Trí Dũng, Hồ Thị Thanh Phúc và Trần Công Thiện đã bị khởi tố, bắt giam trước đó về các tội danh liên quan.

Trước đó, tháng 5/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Tề Trí Dũng, Hồ Thị Thanh Phúc về tội "Tham ô tài sản" và tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cụ thể, cơ quan điều tra xác định cả hai có vi phạm pháp luật hình sự trong việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và trong việc quản lý, sử dụng nguồn tiền thù lao, quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Sadeco.

Video: Nhận bản án 12 năm tù, Phúc XO biểu hiện thế nào?